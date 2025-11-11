“Gaisotne skolā nav latviska!” Deputāts uzskata, ka izglītības sistēmā nepieciešamas būtiskas un radikālas izmaiņas 0

11:18, 11. novembris 2025
Rīgas domes deputāts (NA) un bijušais vēstures skolotājs Kaspars Spunde TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” norādīja, ka vien simboliskais sarkanbaltsarkanais stūrītis skolā un uzraksti “Runā skolas sienas” nevar padarīt vidi patiesi latvisku.

Spunde atzīst, ka gaisotne skolā nav latviska. Viņš uzskata, ka uz sienām izvietotie uzraksti no programmas “Runā skolas sienas”, kuros ir frāzes “Skolotāj, vai es drīkstu iziet?”, ir par maz, ņemot vērā, ka kopš neatkarības atjaunošanas ir pagājuši 35 gadi.

“Es esmu radikāli noskaņots un uzskatu, ka pilnīga pāreja uz izglītību latviešu valodā būs iespējama tikai tad, kad skola pēc būtības kļūs latviska,” sacīja Spunde.

Viņš uzsver, ka tas nav iespējams, ja skola saglabā esošās sienas, skolotāju un direktoru sastāvu. “Skola ir dzīvs organisms. Nevar pateikt, ka no 1. septembra visi runāsim latviski – tā tas vienkārši nenotiek. Ir nepieciešamas būtiskas un radikālas izmaiņas,” skaidro Spunde.

Deputāts piebilst, ka ideālā situācijā klasē būtu kādi divi vai trīs skolēni, kuriem latviešu valoda nav dzimtā, lai veidotos “mikslis”, bet viņš atzīst, ka Rīgā tas ir praktiski neiespējami. Spunde uzsver arī risku, ka latviešu jaunieši, ja vide nav pietiekami latviska, varētu pāriet uz angļu vai krievu valodu.

