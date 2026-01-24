FOTO: LA LV kolāža

VIDEO. Krāpnieki iet arvien tālāk: cilvēkiem Latvijā nu jau izkrāpj ne tikai naudu, bet arī dzīvokļus. Kā tas darbojas?

9:13, 24. janvāris 2026
Pienākošās ziņas par krāpniekiem liek izmisumā saķert galvu – viņu metodes kļūst arvien izsmalcinātākas, un iekrist gadās pat tiem, kuri jūtas droši un ir pārliecināti, ka zina, kā rīkoties, saskaroties ar krāpniekiem. Par šiem gadījumiem esam rakstījuši jau vairākkārt, taču jaunākā informācija atkal pārsteidz un liek uzdot jautājumu – kā tas vispār ir iespējams?

Sociālo mediju platformā “X” Elviss Strazdiņš, kurš sabiedrībā ir labi zināms ar savām zināšanām krāpniecības jautājumos, atklājis kārtējo shēmu, kas liek pārsteigumā ieplest acis.

Decembrī no pieciem cilvēkiem tika izkrāpti dzīvokļi. Jā, tu izlasīji pareizi – dzīvokļi.
Shēma sākas ar zvanu no it kā “Elektrum” darbinieka, kurš noskaidro cilvēka personas datus, īpašu uzmanību pievēršot dzīvesvietas adresei. Pēc kāda laika seko nākamais zvans – šoreiz no viltus “policijas darbinieka”.

“Policists” apgalvo, ka iepriekš zvanījušais “Elektrum” darbinieks patiesībā bijis krāpnieks, kura mērķis bijis izkrāpt cilvēkam dzīvokli. Tālāk cilvēks tiek aicināts piedalīties it kā slepenā operācijā krāpnieka notveršanai.

Upurim tiek ieteikts ievietot sludinājumu par dzīvokļa pārdošanu. Pirmais pircējs, kurš pieteiksies, it kā būšot krāpnieks. Dzīvoklis tiek pārdots, bet iegūtā nauda jāpārskaita “policijai”, jo tur tā būšot drošībā.

Rezultāts – cilvēks paliek gan bez dzīvokļa, gan bez naudas.

Publicētajā video Strazdiņš uzsver, ka cilvēkiem tiek dotas ļoti precīzas instrukcijas par to, ko un kā runāt. Viņš atgādina, ka policija nekad neliek civiliedzīvotājiem iesaistīties “slepenās operācijās”, un cer, ka šī informācija kādam palīdzēs laikus izvairīties no krāpšanas.

Arī soctīklu lietotāji neslēpj savu neizpratni.

Nauris jautā: “Tiešām Latvijā eksistē cilvēki, kas to visu arī izdara? Kur tās amēbas tiek pie nekustamā īpašuma, un kāpēc es, it kā loģiski domājošs, vēl tikai plānoju, kā pie tāda tikt?”

Savukārt Ģirts uzskata, ka ar viņu šī shēma nestrādātu: “Bāc, kādai jābūt apņēmībai čakarēties ar visu birokrātiju, kas nepieciešama, lai pārdotu dzīvokli – un to visu, lai “policijai” palīdzētu noķert krāpnieku. Ar mani tas neietu cauri slinkuma dēļ.”

Pieredzē ar krāpniekiem dalās arī Jānis: “Man zvanīja no “Latvenergo”, runāja krieviski, un, kad latviski pajautāju, ko viņam vajag, vienkārši nolika klausuli.”

