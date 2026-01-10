Ilustratīvs attēls
"Vai jūs zināt, ko pērkat?!" Benzīntankā visu acu priekšā, iespējams, notikusi krāpnieku uzdevuma izpilde

17:41, 10. janvāris 2026
Tik daudz informācijas izplata policija un dažādas iestādes par krāpniekiem, kuri arvien jaunos veidos un ar apbrīnojamu veiklību no cilvēkiem izmāna naudu. Par vienu šādu gadījumu apraksts ievietots vietnē Threads.

Tas vēsta: “Vīrs šovakar piestāja vietējā Circle K pēc kafijas. Pie kases priekšā pensionāre pērk, kā viņš aprakstīja, 5 cm biezu čupu ar Steam dāvanu kartēm. Ar latviski runājošo pārdevēju komunicēt nespēja – lai palīdzētu ar valodas barjeru, vīrs krieviski pajautāja: “Vai jūs zināt, ko pērkat?” “Man būs sūtījuma piegāde, tā jāapmaksā.”

Tā kā bieži seko līdzi scammer-hunteriem iekš YT, vīrs: “Kurjeriem parasti ar dāvanu kartēm nemaksā. Jūs, visticamāk, cenšas apkrāpt.” Tantuks tālāk ieminējās, ka vienreiz viņu jau esot apkrāpuši. Bankas konts jau nobloķēts vai nobloķējies.

Dāvanu kartes nolikusi malā, nenopirka. Šoreiz. Bet vai pēc stundas neaizies vēlreiz pakaļ? Vīrs saka – izskatījās, ka tantīte vairāk nobijusies no viņa nekā no fakta, ka varētu atkal palikt bez naudiņas.

Tajā brīdī neattapām pavaicāt, vai viņai ir bērni vai radinieki, kam uzticas, lai ieteiktu pazvanīt un izrunāt situāciju. Krāpnieki taču vienmēr piekodina neko par “darījumiem” nevienam nestāstīt, upuri izolējot.

Tomēr, zinot, cik maksimāli aktīva šobrīd ir krāpniecība, varbūt Circle K (un citu iestāžu) vadība varētu noinstruktēt darbiniekus pasekot līdzi, vai pircējs un prece nešķiet aizdomīgi, un uzdot kādus jautājumus?”

