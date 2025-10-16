Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: Evija Trifanova/LETA

Noziedznieku grupa Spānijā “ķīmiķo ar degvielu” lielos apmēros; iesaistīta arī Latvija 0

LETA
12:15, 16. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Divus gadus ilgušā izmeklēšanā Spānijā atklāts grupējums, kas piegādāja viltotu degvielu no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Slovākijas un Ungārijas “zemo cenu” degvielas stacijām vairākos Spānijas reģionos, vēsta Spānijas mediji.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Šīs četras zodiaka zīmes atgūstas no grūtajiem laikiem: tās drīz tiks vaļā no savas “melnās svītras”
“Latvijai tuvojas…” Alvis Hermanis izsaka mīklainu paziņojumu, radot satraukumu sabiedrībā
“Esmu atbraucis uz mājām…” Modris Konovalovs raudot publicē sirdi plosošu video 43
Lasīt citas ziņas

Operācijā “Tenk”, kas sākta pēc tam, kad Mursijas provinces Abaranas pašvaldības La Ojas del Kampo iedzīvotāji sūdzējās par nepārtrauktu degvielas vedēju kustību.

Vietējās amatpersonas atklāja nelikumīgu degvielas noliktavu ar vairāk nekā 70 000 litru dīzeļdegvielas, kā arī iekārtas, uzglabāšanas tvertnes un ķimikālijas, piemēram, triacetīnu, kas nav apstiprināts izmantošanai automobiļu dīzeļdegvielā..

CITI ŠOBRĪD LASA
TESTS. Vai varat pareizi uzrakstīt šos 20 vārdus? 90% testā izgāžas
“Esmu atbraucis uz mājām…” Modris Konovalovs raudot publicē sirdi plosošu video
“Pasākums attiecas tikai uz puķu tantēm” – izskan asa kritika VID piekoptajai taktikai “sodīt” ar nodokļu maksājumiem mazos uzņēmējus

Vēlāk tika noskaidrots, ka viela nav tīra dīzeļdegviela, bet tai ir piejaukumi, lai mainītu degvielas fiziskās īpašības un izvairītos no nodokļu nomaksas.

Modificētā degviela bija paredzēta tā dēvētajām zemo cenu degvielas uzpildes stacijām Mursijā, Almerijā, Alikantē un Valensijā. Vēlākos reidos tika atklātas vēl divas nelegālas noliktavas Avaniljā, Mursijā, un Siljā, Valensijā.

Varasiestādes konstatējušas, ka degviela ir no Latvijas, Polijas, Slovākijas, Ungārijas un Lietuvas.

Lai izvairītos no muitas pārbaudēm un akcīzes nodokļiem, piegādes tika krāpnieciski deklarētas kā eļļas un smērvielas, nevis dīzeļdegviela.

Tādējādi tīkls izvairījās no Spānijas īpašā ogļūdeņražu nodokļa, kā arī pievienotās vērtības nodokļa un uzņēmumu ienākuma nodokļa saistībām. Amatpersonas apgalvo, ka šī shēma ne tikai apkrāpa valsts kasi, bet arī radīja negodīgu konkurenci likumīgiem uzņēmumiem.

Kopumā izmeklēšanā aizturētas 18 personas, izmeklēšana turpinās pret vēl 14 aizdomās turētajiem un noskaidroti 40 uzņēmumu, kas, iespējams, ir saistīti ar reketu.

Shēma darbojās, izmantojot tā dēvētās čaulu kompānijas, kuras izveidotas izmantojot nestabilā finansiālā situācijā esošu personu identitātes.

Daudzi no cilvēkiem, kas saņēmuši atlīdzību par atļauju grupējumam izmantot savu identitāti, bija ārvalstnieki, piemēram, Ukrainas, Latvijas un Francijas pilsoņi, kā arī Spānijas pilsoņi.

Aizturētajiem draud apsūdzības par krāpniecību, dokumentu viltošanu, izvairīšanos no nodokļiem, sociālās apdrošināšanas krāpniecību, naudas atmazgāšanu, satiksmes drošības pārkāpumiem un darbību noziedzīgā organizācijā.

Izmeklētāji līdz šim ir pārbaudījuši 11 degvielas uzpildes stacijas un uzņēmumus, kas saistīti ar tīklu. Izmeklēšana šajā lietā turpinās.

Operācija “Tenk” ir nopietns trieciens degvielas krāpšanas shēmām Spānijā, jo ir likvidēts tīkls, kas ne tikai apkrāpa valsts kasi, bet arī apdraudēja autovadītājus, vidi un patērētāju uzticību.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Kā viņi zina, kam zvanīt?” Krāpnieku uzbrukumi Latvijā sasnieguši satraucošus apmērus
Ieradās kurjers, paņēma skaidro naudu, bankas kartes un devās prom… Daugavpilī krāpnieki no seniora izmānījuši iespaidīgu summu
VIDEO. “Inteliģentai sievietei nozaga 10 000 eiro un vēl 10 000 paņēma kredītos!” Krāpnieki maskējas arvien prasmīgāk
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.