Vanga izteikusi draudīgas prognozes 2026. gadam: viens no notikuma datumiem jau ir zināms
Gads vēl nav beidzies, bet pasaulē jau sāk runāt par to, ko nesīs 2026. gads. Bulgāru gaišreģe Vanga, kuras pravietojumiem tic tūkstošiem cilvēku visā pasaulē, esot atstājusi vairākas baismīgas prognozes par notikumiem, kas varētu satricināt pasauli nākamgad. Kā raksta ārzemju mediji, viņa līdz pat savai nāvei 1996. gadā izteica prognozes vairākiem gadiem uz priekšu, un, ja tic viņas vārdiem, tad “2026. gads nebūs garlaicīgs”.
Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.