Parādās arvien vairāk jaunu detaļu: ko sagaidīt no gaidāmās Zelenska un Trampa tikšanās? 0
Jau vairāk nekā trīs gadus un septiņus mēnešus ilgstošais Krievijas iebrukums Ukrainā turpinās ar nemainīgu intensitāti. Ukrainas bruņotie spēki turpina aizstāvēties pret Krievijas armiju, bet Maskava cenšas okupēt pēc iespējas lielāku teritoriju un panākt sev izdevīgus pamiera nosacījumus.
Viens no šīs nedēļas nozīmīgākajiem notikumiem būs Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un ASV prezidenta Donalda Trampa tikšanās Vašingtonā, kas paredzēta 17. oktobrī. Abi līderi iepriekš jau divas reizes runājuši telefoniski, apspriežot gaisa aizsardzības sistēmu un tālas darbības rādiusa raķešu piegādes Ukrainai, ņemot vērā Krievijas pastiprinātos uzbrukumus infrastruktūrai un pilsētām.
Tramps ceļā no Tuvajiem Austrumiem uz ASV, atbildot uz žurnālistu jautājumiem, paziņoja, ka saredz Turcijas prezidentu Radžepu Tajipu Erdoganu kā vienu no līderiem, kurš varētu palīdzēt panākt risinājumu karam Ukrainā.
Tramps nesen guvis būtisku diplomātisku panākumu Gazas joslā, kur viņam izdevās panākt uguns pārtraukšanu starp Izraēlu un “Hamās” grupējumu. Pēc šī notikuma Tramps uzsvēra, ka turpmāk koncentrēsies uz kara izbeigšanu Ukrainā. Kā raksta “The Wall Street Journal”, panāktais pamiers Tuvajos Austrumos Trampam devis vērtīgu diplomātisko pieredzi, kas varētu noderēt, mēģinot panākt sarunas starp Maskavu un Kijivu.
Tomēr Vašingtonā un Eiropā valda piesardzība. Žurnāls norāda, ka ASV un Eiropas amatpersonas brīdina, ka ne Krievija, Ukraina negrasās mainīt savu militāro stratēģiju pēc Trampa panākumiem Tuvajos Austrumos. Tāpat tiek uzsvērts, ka arī pamiera noturība Gazas joslā nav garantēta.
Neraugoties uz to, politiskajās aprindās saglabājas cerība, ka Donalda Trampa un Vladimira Putina iespējamās sarunas nebūt nav izslēgtas. Tramps vēlas izmantot diplomātiskās iniciatīvas impulsu, lai mēģinātu atgriezt Krievijas līderi pie sarunu galda. Vai tas izdosies, pagaidām nav zināms, tomēr Trampa tikšanās ar Zelenski solās būt izšķiroša turpmāko scenāriju veidošanā.