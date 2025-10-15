“Krievija jau sen būtu zaudējusi šo karu.” Budanovs atklāj iemeslu, kāpēc tas vēl nav noticis 0
Krievija jau sen būtu zaudējusi karā, un Ukraina, sadarbojoties ar starptautiskajiem partneriem, būtu atguvusi visas okupētās teritorijas, ja vien Maskavas režīmu neatbalstītu tās sabiedrotie. Šādu viedokli pauda Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GUR) vadītājs Kirilo Budanovs, vēsta “Unian”.
“Krievija jau sen būtu zaudējusi šo karu. Ukraina ar partneru palīdzību atgūtu visas okupētās teritorijas, ja vien Maskavu neatbalstītu tās sabiedrotie. Pirmkārt, runa ir par Ziemeļkoreju,” uzsvēra Budanovs.
Viņš uzsvēra, ka dažas valstis rīkojas visai negodīgi, ļaujot Krievijai, neskatoties uz starptautiskajām sankcijām, iegūt ieročus, munīciju un kritiski svarīgas tehnoloģiskās komponentes.
“Tās arī ļauj saviem pilsoņiem pievienoties Krievijas Bruņotajiem spēkiem,” sacīja GUR vadītājs.
Budanovs norādīja, ka Ukraina turpina iestāties par visaptverošu, ilgtermiņa un taisnīgu risinājumu, kamēr Krievijas nodomi ir skaidri redzami visiem.
“Tāpat patiesība ir tāda, ka Krievija nebija plānojusi tik ilgu konfliktu, kāds tas izrādījās. Tā noteikti negaidīja tik plašu starptautisko atbalstu Ukrainai. Tāpēc Krievijas Federācijai ir nepieciešama pauze, lai atjaunotu savas militārās kapacitātes,” piebilda Budanovs.
Kā vēsta “Unian”, Vašingtonā bāzētais Eiropas politikas analīzes centrs norāda, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins arvien vairāk zaudē kontroli pār notikumiem saistībā ar karu pret Ukrainu. Iespējams, viņš mēģinās panākt kādu pagaidu pamieru ar sev izdevīgiem nosacījumiem, lai stabilizētu situāciju, un vēlāk, kad apstākļi ļaus, atsāks agresiju.