Kečups agrāk tika pārdots aptiekās. Pret kādu kaiti to izmantoja kā ārstniecības līdzekli? 0
19. gadsimta pirmajā pusē amerikāņu ārsts no Ohaio štata Džons Kuks Benets pasludināja tomātu mērci – kečupu – par zālēm vairāku veselības problēmu ārstēšanai. Viņš apgalvoja, ka kečups palīdz pret kuņģa darbības traucējumiem, alopēciju (matu izkrišanu) un reimatismu.
Benets uzsvēra, ka tomāti satur antioksidantu likopēnu, kas piešķir tiem sarkano krāsu un, pēc viņa domām, tā palīdzēja cīnīties pret caureju un citām minētajām slimībām.
Viņš atzīmēja, ka pārstrādāti tomāti, piemēram, kā kečups, satur vairāk likopēna nekā svaigi tomāti. Tādēļ no 1830. gadiem kečupu sāka pārdot aptiekās kā zāles – gan šķidrā veidā, gan tabletēs.
Lai gan likopēns patiešām ir veselībai labvēlīgs antioksidants, tas neārstē Beneta minētās slimības.
19. gadsimta 50. gados Amerikas varasiestādes iejaucās šajā “filozofijā”, jo kečupu sāka viltot, apgalvojot, ka tas spēj izārstēt skorbutu un veicināt kaulu augšanu. Šādas īpašības kečupam nebija, un tas kā zāles tika aizliegts.
Kopš 20. gadsimta kečupu lieto tikai kā garšvielu. Tomēr patiesībā to nav ieteicams ēst caurejas gadījumā – tomāti var kairināt zarnu gļotādu un pasliktināt stāvokli.
