Pavērsiens nošauto Modra suņu lietā – Bauskas novada pašvaldība pieņēmusi nozīmīgu lēmumu 13
Uz dienesta pārbaudes laiku saistībā ar suņu nošaušanu Bauskas novada Brunavas pagastā, kas notika pagājušajā nedēļā, pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis ir atstādināts no amata pienākumu pildīšanas, aģentūra LETA uzzināja novada pašvaldībā.
Pēc Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora Ivara Romānova rīkojuma ir saņemti paskaidrojumi no pašvaldības policijas darbiniekiem. Patlaban turpinās lietas apstākļu noskaidrošana un tiek vērtēts, vai pašvaldības policisti ir ievērojuši procesuālo darbību algoritmu.
Vienlaikus Bauskas novada pašvaldības policija ir vērsusies Iekšējā drošības birojā, Valsts policijā (VP) un Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā saistībā ar datu noplūdi. Savukārt Bauskas novada pašvaldība par datu noplūdi vērsīsies Datu valsts inspekcijā.
Pašvaldībā aģentūrai LETA uzsver, ka ir nopludināts pašvaldības policijas inspektoru ziņojums no Administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēmas, kurai piekļuve ir noteikta atsevišķām institūcijām, un tā ir ierobežotas pieejamības informācija.
Bauskas novada pašvaldība arī uzsver, ka kategoriski nosoda personīgu fiziskas izrēķināšanās draudu izteikšanu pašvaldības policijas darbiniekiem un viņu tuviniekiem, kas pēdējās dienās esot novērojama sociālajos medijos.
Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieka amata pienākumus patlaban pilda priekšnieka vietnieks Aivars Vilciņš.
Jau ziņots, ka saistībā ar pagājušajā piektdienā notikušo trīs suņu nošaušanu Bauskas novadā sākts kriminālprocess par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, ja rezultātā tie gājuši bojā. Uzņēmējs Modris Konovalovs, kurš ir zināms kā saimniecības “Modra olas” īpašnieks, sociālajos tīklos ir paziņojis, ka dzīvnieki pieder viņam.
Pašvaldībā skaidro, ka 10. oktobrī novada pašvaldības policija saņēma izsaukumu par trīs agresīvi noskaņotiem klaiņojošiem suņiem, kas privātīpašumā Brunavas pagastā apdraudēja saimnieci. Pašvaldības policijas dežūrdaļa veica saziņu ar “Dzīvnieku glābšanas dienestu” – dzīvnieku ķērājiem. Taču mednieku kolektīva pārstāvis esot ieradies pirms dzīvnieku ķērājiem un suņus nošāvis.
Par notikušo VP sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 230. panta 2. daļas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Par šādu nodarījumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
VP turpina noskaidrot visus notikušā apstākļus. Tiklīdz būs iespējams, policija sola informēt par izmeklēšanas gaitu.
Pašvaldības policijā ir sāktas divas administratīvās lietvedības – saistībā ar stirnas nonāvēšanu, ko izdarīja suņi, kā arī par to, ka tika pieļauta dzīvnieku klaiņošana.
Notikumā bija iesaistīta arī organizācija “Dzīvnieku glābšanas dienests”. Tā ziņo, ka piektdien pēc plkst. 13 saņemts izsaukums par kādas mājas pagalmā esošiem trim agresīviem suņiem. “Diemžēl suņa īpašnieku mums izdevās noskaidrot gandrīz vienlaicīgi ar policistiem, kuri nolasīja mikročipus jau mirušajiem suņiem,” klāsta organizācijā. “Dzīvnieku glābšanas dienests” arī aicina suņu īpašniekus nodrošināt, lai viņu dzīvnieki neklaiņotu.
Pret trim pašvaldības policijas darbiniekiem sākta dienesta pārbaude, taču šie darbinieki turpina darbu.