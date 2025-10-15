Foto: LTV sižeta ekrānuzņēmums/sociālā tīkla “Instagram” ekrānuzņēmums

Pavērsiens nošauto Modra suņu lietā – Bauskas novada pašvaldība pieņēmusi nozīmīgu lēmumu 13

LETA
17:07, 15. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Uz dienesta pārbaudes laiku saistībā ar suņu nošaušanu Bauskas novada Brunavas pagastā, kas notika pagājušajā nedēļā, pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis ir atstādināts no amata pienākumu pildīšanas, aģentūra LETA uzzināja novada pašvaldībā.

Reklāma
Reklāma
Mājas
7 pārtikas produkti, kas nekad nebojājas. Var izveidot krājumus visam mūžam!
12 lietas, kas tev piederēja 90. gados, bet tagad ir bagātības vērtas
Kokteilis
Vanga izteikusi draudīgas prognozes 2026. gadam: viens no notikuma datumiem jau ir zināms
Lasīt citas ziņas

Pēc Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora Ivara Romānova rīkojuma ir saņemti paskaidrojumi no pašvaldības policijas darbiniekiem. Patlaban turpinās lietas apstākļu noskaidrošana un tiek vērtēts, vai pašvaldības policisti ir ievērojuši procesuālo darbību algoritmu.

Vienlaikus Bauskas novada pašvaldības policija ir vērsusies Iekšējā drošības birojā, Valsts policijā (VP) un Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā saistībā ar datu noplūdi. Savukārt Bauskas novada pašvaldība par datu noplūdi vērsīsies Datu valsts inspekcijā.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Tikšanās, ko nespēj aprakstīt vārdi: Vadims pirmo reizi satiek savu dēlu pēc nāvējoša Krievijas uzbrukuma
Parādās arvien vairāk jaunu detaļu: ko sagaidīt no gaidāmās Zelenska un Trampa tikšanās?
“Klusums nav bezdarbība,” Timmas ģimenes juriste atklāj detaļas par lietas virzību

Pašvaldībā aģentūrai LETA uzsver, ka ir nopludināts pašvaldības policijas inspektoru ziņojums no Administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēmas, kurai piekļuve ir noteikta atsevišķām institūcijām, un tā ir ierobežotas pieejamības informācija.

Bauskas novada pašvaldība arī uzsver, ka kategoriski nosoda personīgu fiziskas izrēķināšanās draudu izteikšanu pašvaldības policijas darbiniekiem un viņu tuviniekiem, kas pēdējās dienās esot novērojama sociālajos medijos.

Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieka amata pienākumus patlaban pilda priekšnieka vietnieks Aivars Vilciņš.

Jau ziņots, ka saistībā ar pagājušajā piektdienā notikušo trīs suņu nošaušanu Bauskas novadā sākts kriminālprocess par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, ja rezultātā tie gājuši bojā. Uzņēmējs Modris Konovalovs, kurš ir zināms kā saimniecības “Modra olas” īpašnieks, sociālajos tīklos ir paziņojis, ka dzīvnieki pieder viņam.

Pašvaldībā skaidro, ka 10. oktobrī novada pašvaldības policija saņēma izsaukumu par trīs agresīvi noskaņotiem klaiņojošiem suņiem, kas privātīpašumā Brunavas pagastā apdraudēja saimnieci. Pašvaldības policijas dežūrdaļa veica saziņu ar “Dzīvnieku glābšanas dienestu” – dzīvnieku ķērājiem. Taču mednieku kolektīva pārstāvis esot ieradies pirms dzīvnieku ķērājiem un suņus nošāvis.

Par notikušo VP sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 230. panta 2. daļas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Par šādu nodarījumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Reklāma
Reklāma

VP turpina noskaidrot visus notikušā apstākļus. Tiklīdz būs iespējams, policija sola informēt par izmeklēšanas gaitu.

Pašvaldības policijā ir sāktas divas administratīvās lietvedības – saistībā ar stirnas nonāvēšanu, ko izdarīja suņi, kā arī par to, ka tika pieļauta dzīvnieku klaiņošana.

Notikumā bija iesaistīta arī organizācija “Dzīvnieku glābšanas dienests”. Tā ziņo, ka piektdien pēc plkst. 13 saņemts izsaukums par kādas mājas pagalmā esošiem trim agresīviem suņiem. “Diemžēl suņa īpašnieku mums izdevās noskaidrot gandrīz vienlaicīgi ar policistiem, kuri nolasīja mikročipus jau mirušajiem suņiem,” klāsta organizācijā. “Dzīvnieku glābšanas dienests” arī aicina suņu īpašniekus nodrošināt, lai viņu dzīvnieki neklaiņotu.

Pret trim pašvaldības policijas darbiniekiem sākta dienesta pārbaude, taču šie darbinieki turpina darbu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Premjerministre par nošauto suņu lietu: “Viens ir tas, ko mēs redzam sociālajos tīklos, bet otrs…”
Viedoklis
Anita Daukšte: Suņu medību nacionālās īpatnības. Par ko liecina reakcija uz notikušo Brunavas pagastā
RAKSTA REDAKTORS
“Nācu no pagraba…” Modra kaimiņiene Rasma atklāj liktenīgos notikumus un dalās ar neredzētu foto
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.