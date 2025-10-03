“Kā viņi zina, kam zvanīt?” Krāpnieku uzbrukumi Latvijā sasnieguši satraucošus apmērus 0
Gan internetā, gan ikdienas sarunās arvien biežāk dzirdams par krāpnieku jaunākajiem trikiem, kad no cilvēkiem izkrāpj milzīgas naudas summas. Šīs situācijas liek ne tikai atgādināt tuviniekiem par piesardzību, bet arī aizdomāties – kur cilvēki glabā tik lielas naudas summas?
Sociālo mediju platformā “X” Juris jautā: “Ziņa, ka šogad astoņos mēnešos no iedzīvotājiem izkrāpti jau 13 miljoni eiro, uzdod dažus jautājumus – no kurienes tāda nauda iedzīvotājiem? Kā tie krāpnieki zina, ko apkrāpt? Un – kā tu spēji tikt pie lieka un liela piķa, ja jau esi tik tups, ka ļaujies sevi apkrāpt?”
Agnija iesaistās diskusijā, taču uzmanību pievērš pavisam citai niansei: “Visinteresantākais no visiem šiem jautājumiem ir – kā zina, kam zvanīt? Lai viss izdotos vajag piezvanīt tādam, kurš ir muļķis un kuram ir nauda, muļķu ir nesalīdzināmi vairāk kā muļķu ar naudu… sekmīgāk būtu zvanīt vienu lielumu jau zinot- nauda ir..”
Reinis dalās savā pieredzē: “Man šodien no Slovēnijas numura krieviski zvanīja Anna no Latvenergo. Man ir grūti iedomāties, kā viņa mani spētu apvārdot, ka man kaut kas ir jāmaksā. Bet tiem, kam ar valsts valodu grūtāk, ir patīkami, kad kāds piezvana un palīdz sakārtot komunālās problēmas.”
Arī Artura tuviniekiem nācies saskārties ar viltīgiem krāpniekiem: “Mammas draudzenei izkrāpa 100k+. Viņai nebija daudz brīvās naudas, bet viņa ieķīlāja un pārdeva īpašumus, kurus vai nu bija mantojusi vai no ārzemēs pa gadiem sapelnītā nopirkusi.”
Pie kam šādas summa tiek izkrāptas jau vismaz gadus 10, tātad nauda ir un ne maz. Tā kā visa tā kaukšana kādi visi te LV nabagi ir pilnīgi nevietā. Esam bagāti 😆😎
— BuuuJaanis (@BuuuJaani5) October 2, 2025
Nu ja apkrāpj kaut 10 000 cilvēku, tad no katra 1300. Izklausās loģiski. Kāpēc nekur nefigurē biežākie scenāriji?
— Aldis Voitenko (@aldis_voitenko) October 2, 2025
Viņu plāns ir vienkāršs – apzvanam visus un gan jau ka būs laimests. Mūsu valstī ir daudz stulbeņu, kas saņēmuši mantojumu vai strādā augstā amatā, kur vajag tikai māt ar galvu. Ir tikai prieks, ka pašlaik tas skar tikai puškinvalodīgos.
— Janis Vaskevics (@JanisVaskevics) October 2, 2025
