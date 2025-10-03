Foto. pexels.com/Kampus Production

Gan internetā, gan ikdienas sarunās arvien biežāk dzirdams par krāpnieku jaunākajiem trikiem, kad no cilvēkiem izkrāpj milzīgas naudas summas. Šīs situācijas liek ne tikai atgādināt tuviniekiem par piesardzību, bet arī aizdomāties – kur cilvēki glabā tik lielas naudas summas?

Sociālo mediju platformā “X” Juris jautā: “Ziņa, ka šogad astoņos mēnešos no iedzīvotājiem izkrāpti jau 13 miljoni eiro, uzdod dažus jautājumus – no kurienes tāda nauda iedzīvotājiem? Kā tie krāpnieki zina, ko apkrāpt? Un – kā tu spēji tikt pie lieka un liela piķa, ja jau esi tik tups, ka ļaujies sevi apkrāpt?”

Agnija iesaistās diskusijā, taču uzmanību pievērš pavisam citai niansei: “Visinteresantākais no visiem šiem jautājumiem ir – kā zina, kam zvanīt? Lai viss izdotos vajag piezvanīt tādam, kurš ir muļķis un kuram ir nauda, muļķu ir nesalīdzināmi vairāk kā muļķu ar naudu… sekmīgāk būtu zvanīt vienu lielumu jau zinot- nauda ir..”

Reinis dalās savā pieredzē: “Man šodien no Slovēnijas numura krieviski zvanīja Anna no Latvenergo. Man ir grūti iedomāties, kā viņa mani spētu apvārdot, ka man kaut kas ir jāmaksā. Bet tiem, kam ar valsts valodu grūtāk, ir patīkami, kad kāds piezvana un palīdz sakārtot komunālās problēmas.”

Arī Artura tuviniekiem nācies saskārties ar viltīgiem krāpniekiem: “Mammas draudzenei izkrāpa 100k+. Viņai nebija daudz brīvās naudas, bet viņa ieķīlāja un pārdeva īpašumus, kurus vai nu bija mantojusi vai no ārzemēs pa gadiem sapelnītā nopirkusi.”

Arī citiem lietotājiem ir savas versijas..

