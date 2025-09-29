TESTS. Vai zini, kurā pilsētā dzīvo vairāk cilvēku? Vien retais spēs atbildēt pareizi uz visiem jautājumiem 0
Viena no Latvijas lielākajām bagātībām ir tās cilvēki. Bet vai tu zini, cik bagātas ar iedzīvotājiem ir mūsu pilsētas?
Šis tests ļaus pārbaudīt, cik labi orientējies mūsu pilsētu lielumos pēc iedzīvotāju skaita.
Ņem vērā, ka šajā testā izmantoti dati no Oficiālā statistikas portāla par 2025. gada sākumu, un tie attiecas tikai uz pilsētām, nevis to novadiem.
Kurā pilsētā vairāk iedzīvotāju?
PaskaidrojumsIedzīvotāju skaits 2025.gada sākumā: 21 014 (Jēkabpils), 22 812 (Valmiera). rn*Oficiālās statistikas portāls
