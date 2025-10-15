“Ja kādreiz sliktais onkulis deva končas, tagad tas svešais ir telefonā!” Voins par bērnu drošību 0
TV24 raidījumā “Preses klubs” politisko procesu apskatnieks Jānis Voins norādīja, ka bērnu drošības problēmas šodien ir pavisam citādas nekā agrāk.
“Mēs melojam sev, ja sakām, ka bērnam, kurš iet otrajā vai trešajā klasē, nav tāds pats telefons kā pieaugušajam ar visām tām pašām iespējām,” sacīja Voins.
Viņš uzskata, ka mazie bērni ir visneaizsargātākie, jo viņus var viegli “paķert” ar ko spilgtu vai interesantu, piemēram, kaut ko piedāvājot.
“Ja kādreiz mācīja, ka nedrīkst runāt un iet līdzi svešam onkulim, tad tagad tas svešais ir telefonā. Viņš ir maskā un komunicē ar bērnu kā ar līdzvērtīgu,” skaidro Voins.
Eksperts uzsver, ka šādai kampaņai jānotiek no pirmās līdz piektajai klasei – brīdī, kad bērni tikai sāk mācīties lietot telefonus un aplikācijas.
Voins piebilst, ka ejot pa ielu, bieži var redzēt skolēnus, kas visu laiku skatās telefonā: “To arī varētu pierakstīt klāt – ejot pa ielu, tomēr vajadzētu skatīties, kur tu ej,” viņš uzsver.