Kremļa nagos jaunas sviras – pasaule arvien biežāk lūdz Krievijas palīdzību, pieverot acis uz Ukrainu
Straujais mēslošanas līdzekļu cenu pieaugums stiprina Kremļa pozīcijas attiecībās ar Āzijas un Āfrikas valstīm, kā arī ar citiem importētājiem, kuriem pirms lauksaimniecības sezonas nepieciešamas steidzamas piegādes.
Krievija tagad gūst labumu no kara Irānā ne tikai naftas un gāzes sektorā, bet arī no straujā mēslošanas līdzekļu cenu kāpuma, tā raksta Dialog.ua, atsaucoties uz The Financial Times.
Eksperti lēš, ka Maskava ir kļuvusi par vienu no galvenajiem izejvielu tirgus krīzes ieguvējiem, jo tai ir spēcīgas pozīcijas amonjaka un zemes mēslošanas līdzekļu globālajā eksportā. Tas ir ļāvis Kremlim gūt jaunus ieņēmumus un palielināt ietekmi uz valstīm, kas ir atkarīgas no piegādēm pirms lauksaimniecības sezonas.
Saskaņā ar FT datiem, šo vielu cenas Tuvajos Austrumos, kas tiek uzskatītas par globālā tirgus etalonu, kopš kara sākuma ir pieaugušas par 44%, pārsniedzot 670 USD par tonnu.
Eksperti norāda, ka pieaugošās mēslošanas līdzekļu izmaksas ātri tiek akumulētas visā lauksaimniecības ražošanas ķēdē, un Krievijai ir lielas rezerves, tāpēc tā var gūt tiešu labumu.
Krievijas daļa pasaules mēslošanas līdzekļu tirgū joprojām ir ārkārtīgi augsta. Valsts veido 23% no pasaules amonjaka eksporta un 14% no citu vielu eksporta, un kopā ar Baltkrieviju tā kontrolē aptuveni 40% no potaša mēslošanas līdzekļu piegādēm.
Tādējādi Kremlim ieguvis jaunu sviru, vēsta publikācija, Krievijas piegādes Hormuza šauruma blokāde neietekmē, padarot Maskavas pozīciju vēl izdevīgāku. Vienlaikus, pēc FT datiem, Krievija jau saņem līdz pat 150 miljoniem dolāru papildu budžeta ieņēmumu dienā no pieaugošajām naftas cenām.
Turklāt Maskava uz laiku jau apturēja amonija nitrāta eksportu, lai atbalstītu vietējo tirgu, tā demonstrējot savu spēju ātri ietekmēt nestabilo globālās tirdzniecības situāciju.