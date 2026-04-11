Kremlis atkal pārsteidz: Lavrovs pieprasa "drošības garantijas" Krievijai kara izbeigšanai
Krievija paziņojusi, ka kara izbeigšana Ukrainā neesot iespējama bez Krievijas Federācijas “drošības garantijām”. To pavēstīja agresorvalsts ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, kura teikto citē Krievijas propagandas mediji.
Vienlaikus Putina sabiedrotais pauda sašutumu par to, ka Eiropas Savienība, viņaprāt, “runā tikai par drošības garantijām Ukrainai”.
Lavrovs Eiropas Savienību pieminēja saistībā ar Ukrainas partneru vēlmi iesaistīties sarunu procesā, lai izbeigtu Kremļa sākto karu.
Pēc viņa teiktā, “politiska un diplomātiska izlīguma perspektīva jau parādās pie apvāršņa”.
Savā paziņojumā Krievijas ārlietu ministrs atkārtoja ierastos Kremļa propagandas naratīvus par Ukrainu, runājot par it kā notiekošu “visa krieviskā iznīcināšanu”, “krievu nacionālās minoritātes diskrimināciju” un “nacisma ideoloģijas izplatību”.
Miera sarunas Ukrainā – kas zināms šobrīd
Ukrainas militārās izlūkošanas vadītājs Kirilo Budanovs nesen paziņoja, ka sarunu process par kara izbeigšanu Ukrainā turpinās un nav iesaldēts. Pašlaik tiek gaidīta ASV pārstāvju ierašanās Kijivā.
Amerikāņu sarunu vedēju vizītes datums vēl nav noteikts. Kijiva gaida delegāciju pēc Lieldienām, taču viss ir atkarīgs no ASV puses grafika.
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, Centienos panākt miera līguma noslēgšanu ar Kremli vērojams progress, intervijā ziņu aģentūrai “Bloomberg” sacīja Ukrainas prezidenta kancelejas vadītājs Kirilo Budanovs, norādot, ka kara noslēgums iespējams tuvākajā laikā.
Lai gan sarunas ir devušas maz rezultātu, Budanovs pauda optimismu, ka puses joprojām virzās uz miermīlīgu risinājumu.
Intervijā aģentūrai viņš pauda, ka, viņaprāt, arī Krievija vēlas izbeigt karu.
Budanovs atzina, ka abas puses līdz šim saglabājušas maksimālistiskas pozīcijas ar ASV starpniecību notikušajās sarunās, taču pauda pārliecību, ka pozīcijas tuvināsies, meklējot kompromisu.
Krievijai ir skaidrs stimuls panākt vienošanos, sacīja Budanovs.
Budanovs nevēlējās minēt, kāds varētu izskatīties iespējamais kompromiss teritoriju jautājumā, kas sarunās ir visgrūtākais, norāda izdevums.
“Galīgais lēmums vēl nav pieņemts,” sacīja Budanovs, “taču principā visi tagad skaidri saprot pieļaujamā robežas. Tas ir milzīgs progress.”
Tiesa, kā norāda divi Kremlim tuvi “Bloomberg” avoti, sarunās ir panākts neliels progress, un diskusijas par drošības garantijām Kijivai lielā mērā ir apstājušās.
Vienīgais taustāmākais šā gada sarunu rezultāts bija tas, ka abas puses izklāstīja otrai pusei nepieņemamas nostājas, sacīja viens no aģentūras sarunbiedriem.
Tomēr Budanovs par galveno sasniegumu sarunās nosauca ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas pastāvīgo līdzdalību starpnieka statusā.
Viņš sacīja, ka Trampa īpašie sūtņi Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners nākamnedēļ ieradīsies Kijivā.
Krievijas ekonomika saskaras ar pieaugošu spiedienu, ko rada budžeta deficīta palielināšanās milzīgo militāro izdevumu dēļ.
Naftas cenu kāpums Irānas dēļ ir devis Maskavai finansiālu ieguvumu, kas varētu mazināt spiedienu, kas saistīts ar kara finansēšanu, norāda “Bloomberg”.
Budanovs uzskata, ka šis ieguvums būs īslaicīgs, jo karš Tuvajos Austrumos var drīz beigties.