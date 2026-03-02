Krievijas armijas karavīrs Luhanskā, Donbasa apgabalā Ukrainā.
Pēc iepriekš apstiprinātā Krievijas aizsardzības līnijas pārrāvuma Aleksandrivkas virzienā Ukrainas desanta-trieciena vienības turpina aktīvu ofensīvu un pakāpeniski paplašina kontrolēto teritoriju. Kā ziņo Ukrainas Bruņoto spēku Desanta-trieciena spēki, līdz šim atbrīvotas deviņas apdzīvotas vietas, bet vēl trīs teritorijas pilnībā attīrītas no Krievijas karaspēka.

Ukrainas vienības turpina uzbrukumu, sistemātiski iznīcinot nocietinātās pozīcijas, tehniku un dzīvo spēku. Neskatoties uz zaudējumiem, Krievijas armija cenšas noturēt aizsardzības līnijas, taču Ukrainas uzbrukuma temps un traucētā apgāde būtiski vājinājusi tās spējas pretoties.

Svarīgu lomu operācijā spēlējusi arī Krievijas vienību piekļuves ierobežošana satelītsakaru tīklam Starlink, kas sarežģījusi karaspēka koordināciju un samazinājusi situācijas kontroli frontē. Vienlaikus Ukrainas dronu vienības un aer izlūkošana nepārtraukti uzbrūk loģistikas maršrutiem dziļāk aiz frontes līnijas, liedzot pretiniekam drošu aizmuguri.

Kopš operācijas sākuma 2026. gada 29. janvārī Krievijas spēki, pēc Ukrainas datiem, zaudējuši vairāk nekā 6500 karavīru, tostarp vairāk nekā 4300 neatgriezeniski. Iznīcinātas arī simtiem tehnikas vienību, tostarp tanki un bruņumašīnas. Ukrainas armija norāda, ka ofensīva turpinās un darbs pie jaunu teritoriju atbrīvošanas vēl nav noslēdzies.

