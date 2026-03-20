Krievi naktī trāpījuši diviem civilajiem kuģiem 0

LETA
10:29, 20. marts 2026
Krievijas bezpilota lidaparātu uzbrukumā naktī uz piektdienu Odesas apgabalā nodarīti bojājumi diviem civiliem komerciālajiem kuģiem ar Palau un Barbadosas karogiem, un uzbrukumā cieta divi cilvēki, paziņoja Ukrainas vicepremjers Oleksijs Kuleba.

“Nakts uzbrukuma rezultātā Odesas apgabalā ar trieciendroniem tika bojāti divi civilie komerciālie kuģi ar Palau un Barbadosas karogiem. Cieta divi cilvēki, viņiem sniegta medicīniskā palīdzība,” platformā “Telegram” rakstīja Kuleba, kurš ir vicepremjers atjaunošanas jautājumos, kā arī kopienu un teritoriju attīstības ministrs.

Kuleba informēja, ka uzbrukuma brīdī kuģi atradās pie piestātnēm un bija piekrauti ar graudiem. Neskatoties uz uzbrukumu, kuģu peldspēja nav ierobežota.

“Tāpat ir bojātas administratīvās ēkas. Teritorijā izcēlās ugunsgrēks, ko glābēji ātri lokalizēja. Notikuma vietā turpinās darbi, lai novērstu sekas,” pauda vicepremjers.

