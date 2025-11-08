Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Foto: AP/SCANPIX

Krievija nakts laikā Ukrainas virzienā palaida gandrīz 500 dronus un raķetes: Zelenskis runā par sekām 0

LA.LV
20:57, 8. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Nakts uz 8. novembri Ukrainā bijusi īpaši intensīva – Krievija pret dažādiem Krievijas armija pret Ukrainas pilsētām un infrastruktūru raidīja vairāk nekā 450 dronus un 45 dažāda tipa raķetes, apstiprinājis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Īpaša enerģija: 4 dzimšanas datumi, kas sevī ietver gudrību no iepriekšējām dzīvēm
Mājas
Māju apsēdušas peles? 15 smaržas, kuras šie grauzēji vienkārši nespēj paciest
Tārps, fekālija vai dupsis? Pirms dod vārdu savam bērnam, padomā vēlreiz: lūk, ko šie populārie vārdi nozīmē citās valodās 2
Lasīt citas ziņas

Galvenie triecienu mērķi bijuši enerģētikas objekti, dzīvojamās ēkas un cita civilā infrastruktūra visā valstī. Ukrainas prezidents uzsver, ka šādi uzbrukumi ir vēl viens pierādījums tam, cik ļoti nepieciešamas jaunas, spēcīgas sankcijas, lai liegtu Krievijai resursus turpināt šo iznīcinošo karu.

Īpaši smags trieciens ticis Dņipro pilsētai, kur raķete trāpīja deviņstāvu dzīvojamai ēkai. Notikuma vietā vēl norit glābšanas darbi, bet jau tagad zināms, ka bojā gājuši vismaz divi cilvēki, bet ievainoti 11, tostarp arī bērni. Kā norāda Zelenskis, desmitiem cilvēku izdevās izglābt, taču šis uzbrukums vēlreiz parāda, cik briesmīgas ir šī kara sekas mierīgajiem iedzīvotājiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. “Ak, mans Dievs!” smagās automasīnas šoferis iemūžina brīdi, kad ASV avarē kravas lidmašīna
VIDEO. “Sedas purvs – Latvijas safari” – iedzīvotājus sajūsmina kadri ar dzīvniekiem no Valmieras novada
VIDEO. No Kuldīgas līdz zvaigznēm: “Rudy’s Kombucha” uzlido kosmosā

Krievijas triecieni nakts laikā skāruši arī Kijivas, Poltavas, Harkivas, Mikolajivas, Sumu, Čerņihivas, Kirovohradas un Dņipropetrovskas apgabalus, bet jau vakarpusē arī Odesu.

Harkivā, kā ziņojis pilsētas mērs pēc uzbrukuma nedarbojas metro un ir ūdens apgādes problēmas.

Ukrainas prezidents asi norāda uz nepieciešamību pastiprināt spiedienu pret Krieviju. Viņš uzsver, ka jautājums ir par līdzekļiem slepkavībām. Ir vajadzīgas sankcijas, kas liegtu Krievijai turpināt karu, kuru tā sākusi un apzināti ieildzina.

Viņš aicina Eiropas Savienību pieņemt lēmumus attiecībā uz iesaldētajiem Krievijas aktīviem, uzlikt papildu sankcijas visai Krievijas enerģētikas nozarei, iekļaujot arī atomenerģētiku, kas līdz šim palikusi nesodīta.

Zelenskis norāda, ka nepieciešams pastiprināt kontroles arī naftas un gāzes tirdzniecībā, un Ukrainai ir cerība uz tuvākiem un spēcīgākiem lēmumiem no ASV, Eiropas un G7 valstīm.

Zelenskis uzskata, ka katram Krievijas raķešu un dronu uzbrukumam jāseko arī sankciju triecienam no Rietumiem, kas skartu Krievijas iespējas turpināt karadarbību.

Viņš arī atgādina, ka Krievija šobrīd cenšas mērķtiecīgi ietekmēt Ukrainas iedzīvotājus pirms ziemas, triecot pa elektroapgādes infrastruktūru, lai apgrūtinātu cilvēku ikdienu un salauztu garu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Pokrovskas liktenis uz naža asmens: Ukrainas izredzes ir 50 uz 50, taču Krievijai ir viena būtiska priekšrocība…
Kas tāds Krievijas-Ukrainas karā noticis pirmo reizi: Zelenskis nāk klajā ar paziņojumu, kas sašūpojis kara gaitu
Ukrainai draud mūžīgs karš – kādreizējais NATO ģenerālsekretārs aicina Eiropu steidzami mainīt stratēģiju
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.