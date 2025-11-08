Krievija nakts laikā Ukrainas virzienā palaida gandrīz 500 dronus un raķetes: Zelenskis runā par sekām 0
Nakts uz 8. novembri Ukrainā bijusi īpaši intensīva – Krievija pret dažādiem Krievijas armija pret Ukrainas pilsētām un infrastruktūru raidīja vairāk nekā 450 dronus un 45 dažāda tipa raķetes, apstiprinājis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Galvenie triecienu mērķi bijuši enerģētikas objekti, dzīvojamās ēkas un cita civilā infrastruktūra visā valstī. Ukrainas prezidents uzsver, ka šādi uzbrukumi ir vēl viens pierādījums tam, cik ļoti nepieciešamas jaunas, spēcīgas sankcijas, lai liegtu Krievijai resursus turpināt šo iznīcinošo karu.
Īpaši smags trieciens ticis Dņipro pilsētai, kur raķete trāpīja deviņstāvu dzīvojamai ēkai. Notikuma vietā vēl norit glābšanas darbi, bet jau tagad zināms, ka bojā gājuši vismaz divi cilvēki, bet ievainoti 11, tostarp arī bērni. Kā norāda Zelenskis, desmitiem cilvēku izdevās izglābt, taču šis uzbrukums vēlreiz parāda, cik briesmīgas ir šī kara sekas mierīgajiem iedzīvotājiem.
Krievijas triecieni nakts laikā skāruši arī Kijivas, Poltavas, Harkivas, Mikolajivas, Sumu, Čerņihivas, Kirovohradas un Dņipropetrovskas apgabalus, bet jau vakarpusē arī Odesu.
Harkivā, kā ziņojis pilsētas mērs pēc uzbrukuma nedarbojas metro un ir ūdens apgādes problēmas.
Ukrainas prezidents asi norāda uz nepieciešamību pastiprināt spiedienu pret Krieviju. Viņš uzsver, ka jautājums ir par līdzekļiem slepkavībām. Ir vajadzīgas sankcijas, kas liegtu Krievijai turpināt karu, kuru tā sākusi un apzināti ieildzina.
Viņš aicina Eiropas Savienību pieņemt lēmumus attiecībā uz iesaldētajiem Krievijas aktīviem, uzlikt papildu sankcijas visai Krievijas enerģētikas nozarei, iekļaujot arī atomenerģētiku, kas līdz šim palikusi nesodīta.
Zelenskis norāda, ka nepieciešams pastiprināt kontroles arī naftas un gāzes tirdzniecībā, un Ukrainai ir cerība uz tuvākiem un spēcīgākiem lēmumiem no ASV, Eiropas un G7 valstīm.
Zelenskis uzskata, ka katram Krievijas raķešu un dronu uzbrukumam jāseko arī sankciju triecienam no Rietumiem, kas skartu Krievijas iespējas turpināt karadarbību.
Viņš arī atgādina, ka Krievija šobrīd cenšas mērķtiecīgi ietekmēt Ukrainas iedzīvotājus pirms ziemas, triecot pa elektroapgādes infrastruktūru, lai apgrūtinātu cilvēku ikdienu un salauztu garu.