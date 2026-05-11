Netēlo pārgudru, bet seko norādēm! Rajevs uzsver, cik svarīgi apdraudējuma brīdī ir darīt tieši to, kas rakstīts šūnu apraides brīdinājumā 0
Valsts brīdināšanas sistēmas (šūnu apraides) mērķis nav radīt tikai drošības sajūtu, bet gan palīdzēt glābt cilvēku dzīvības, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” uzsvēra Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs un Saeimas deputāts Igors Rajevs.
Viņš norādīja, ka būtiski ir ne tikai laikus izsūtīt brīdinājuma signālu un informēt iedzīvotājus, bet arī panākt, lai cilvēki saņemto informāciju uztvertu nopietni un rīkotos atbilstoši norādēm.
Pēc Rajeva teiktā, saņemot brīdinājumu, nav jāļaujas panikai vai jāizdomā papildu rīcība, ja tā nav prasīta. Ir jādara tieši tas, kas konkrētajā paziņojumā norādīts, jo šīs instrukcijas ir paredzētas cilvēku dzīvības aizsardzībai.