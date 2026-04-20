Krima, Ukraina
Foto. Scanpix/LETA

Krievijas karaspēks masveidā mīnē Krimas piekrasti: tur ir simtiem, tūkstošiem mīnu. Kāds ir viņu plāns?

20:17, 20. aprīlis 2026
Krievijas okupācijas spēki veic plaša mēroga piekrastes un tai piegulošo ūdeņu mīnēšanu pagaidu okupētajā Krimā.

FOTO. Apskati, kāda automašīna bija pati populārākā tavā dzimšanas gadā! 7
Tavs dzimšanas gada pēdējais cipars atklāj vairāk, nekā domā: pārbaudi, ko tas saka par tevi
“Drīz viss mainīsies!” Rosļikova ieraksts sociālajos tīklos izsauc milzīgu sašutuma vētru latviešos
Ar šādām darbībām ienaidnieks cenšas novērst iespējamu Ukrainas Aizsardzības spēku desanta izsēšanos. Par to komentārā aģentūrai “Ukrinform” paziņoja Dienvidu aizsardzības spēku pārstāvis Vladislavs Vološins.

“Pēc mūsu izlūkdienestu datiem, lai nepieļautu Ukrainas Aizsardzības spēku desanta izsēšanos pagaidu okupētās Krimas teritorijā, tur dislocētās Krievijas vienības – operatīvi taktiskā grupa “Krima” – veic pasākumus mīnu sprādzienbīstamu šķēršļu izvietošanai gar Krimas piekrasti, izmantojot prettanku un pretkājnieku mīnas,” norādīja Vološins.

“Vai tā ir Černobiļa?” Krievijā sācies “naftas lietus”, cilvēki masveidā pamet mājas
“Šausmīgi briesmīgi!” Magone Liedeskalna atklāj savus lielākos kompleksus
“Ja es sākšu runāt, tad man jāņem miesassargs, lai viņš mani nenogalinātu,” Olga meitām atklāj patiesību ar vīru

Pēc viņa teiktā, okupanti cenšas maksimāli nostiprināt piekrastes līniju, veidojot blīvus mīnu laukus un inženiertehniskus šķēršļus ne tikai uz sauszemes, bet arī piekrastes ūdeņos.

“Viņi mēģina nomīnēt gandrīz visu piekrasti, uzstādot simtiem un pat tūkstošiem mīnu. Pludmales tagad kļūs par mīnu laukiem, kas tiks norobežoti ar dažādiem stiepļu šķēršļiem, un tas attiecas ne tikai uz pludmalēm, bet arī uz jūras daļām. Viņi visu noslēdz, jo ļoti baidās, ka Krimā varētu tikt izsēdināts desants,” skaidroja pārstāvis.

Ukrainas bruņoto spēku triecieni Krimai – jaunākās ziņas

Naktī uz 19. aprīli Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes speciālās vienības “Spoki” veica veiksmīgus triecienus pa diviem lieliem Krievijas desanta kuģiem pagaidu okupētajā Krimā. Runa ir par projekta 775 lielo desanta kuģi “Jamal” un projekta 1171 kuģi “Nikolajs Fiļčenkovs”.

Tāpat naktī uz 2. aprīli Ukrainas Aizsardzības spēki veica veiksmīgu triecienu lidlaukam “Kirovske” pagaidu okupētajā Krimā. Par šī uzbrukuma detaļām un sekām informēja Ukrainas bruņoto spēku bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdi.

Iepriekš Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde ziņoja arī par hiperskaņas raķešu “Cirkon” palaišanas iekārtas iznīcināšanu okupētajā pussalā.

Līdz pat 5000 kubiešu Krievijas pusē – Slaidiņš atklāj, kas patiesībā notiek Ukrainas karā
Zelenskis: “Krievija varētu izsludināt vispārēju mobilizāciju plašam uzbrukumam Ukrainai vai Baltijas valstīm”
