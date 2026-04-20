Veselīgi un sātīgi – ideāls salikums! Vistas zupa ar konservētiem pākšaugiem
Vistas zupa ar pākšaugiem ne tikai sātīga un barojoša, bet arī veselīgaa jo ir šķiedrvielām, olbaltumvielām un minerālvielām bagāta.
Sastāvdaļas
1 vista
2 l dārzeņu buljona
200 g konservētu zaļo zirnīšu
200 g konservētu balto pupiņu
500 g kartupeļu
1 sarkanā paprika
1 zaļā paprika
1 puravs
2 sīpoli
1 ēdamkarote sakapātu pētersīļu
malti melnie pipari, sāls
Pagatavošana
Vistu sadala astoņos gabalos, liek dārzeņu buljonā un vāra vienu stundu. Kartupeļus nomizo un sagriež gabaliņos. Papriku pārgriež, iztīra un sagriež gabaliņos. Puravu un sīpolus notīra un sagriež plānos gredzenos.
Vistas gabalus izņem no buljona un atdzesē. Katlā ieber sagrieztos dārzeņus, pieber sāli un vāra 20 minūtes.
Pupiņas un zirnīšus ieber sietā un notecina. Vistas gaļu atdala no kauliem un ādas un sagriež gabaliņos. Zirņus, pupiņas un gaļu ieliek zupā un turpina vārīt vēl 10 minūtes. Zupai pieber sāli un piparus un pārkaisa ar sakapātiem pētersīļiem.