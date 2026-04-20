Elektrības cenas “uzsprāgst”: Latvijā fiksēts iespaidīgs 60% lēciens 0

LETA
18:14, 20. aprīlis 2026
Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā palielinājās par 60% un bija 85,89 eiro par megavatstundu (MWh), aģentūru LETA informēja AS “Latvenergo”.

Lietuvā elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā palielinājās par 61% un bija 86,27 eiro par MWh, bet Igaunijā tā palielinājās par 47% un bija 85,54 eiro par MWh.

“Latvenergo” norāda, ka elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas Ziemeļvalstu reģionā un Baltijā aizvadītajā nedēļā strauji pieauga. Cenu kāpumu galvenokārt noteica būtiski zemāka vēja elektrostaciju izstrāde, kā arī mazāka saules elektrostaciju izstrāde “Nord Pool” reģionā kopumā. Lai gan Baltijā saules izstrāde turpināja pieaugt, tās ietekme uz kopējo cenu dinamiku bija ierobežota.

“Nord Pool” sistēmas cena palielinājās līdz 97,42 eiro par MWh, kas ir par 67% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā.

Vidējās elektroenerģijas cenas aizvadītajā nedēļā palielinājās arī citās Eiropas valstīs. Vācijā cena palielinājās līdz 109,09 eiro par MWh, kas ir par 50% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā, savukārt Polijā tā palielinājās par 32%, sasniedzot 105,94 eiro par MWh.

“Nord Pool” reģionā aizvadītajā nedēļā vēja elektrostaciju izstrāde samazinājās par 44%, kamēr saules elektrostaciju izstrāde samazinājās par 27%. Tikmēr Baltijā vēja izstrāde samazinājās par 38%, savukārt saules izstrāde palielinājās par 17%.

Tikmēr Ziemeļvalstu atomelektrostaciju pieejamība aizvadītajā nedēļā samazinājās par 3%, sasniedzot 68% līmeni.

“Nord Pool” reģionā elektroenerģijas patēriņš bija 7640 GWh, bet elektroenerģijas ražošanas apjomi – 7804 GWh.

Kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijā samazinājās par 5% un bija 472 GWh. Latvijā patērētās elektroenerģijas apjoms saglabājās nemainīgs un bija 133 GWh. Igaunijā patēriņš samazinājās par 10% – līdz 139 GWh. Lietuvā tika patērēta 201 GWh elektroenerģijas, kas ir samazinājums par 5% salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu.

Elektroenerģijas izstrāde Baltijas valstīs samazinājās par 11%, un kopā tika saražota 451 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija par 7% zemāka salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu jeb 162 GWh. Tikmēr Igaunijā izstrāde saglabājās nemainīga, un tika saražotas 104 GWh. Tajā pašā laikā Lietuvā elektroenerģijas ražošana samazinājās par 19% – līdz 184 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 122%, Igaunijā – 75%, bet Lietuvā – 92%. Baltijas valstīs tika saražoti 95% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma.

