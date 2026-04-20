Līdz pat 5000 kubiešu Krievijas pusē – Slaidiņš atklāj, kas patiesībā notiek Ukrainas karā 0
Visiem jau sen zināms, ka ir valstis, kuras atbalsta Krievijas agresiju Ukrainā, par to TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Trampa administrācija informējusi ASV Kongresu, ka Kuba, visticamāk, ir veicinājusi līdz pat 5000 kaujinieku dalību Krievijas karā pret Ukrainu un sniedz Maskavai diplomātisku un politisku atbalstu.
ASV Valsts departamenta pārstāvis norādījis, ka Kubas režīms nav spējis pasargāt savus pilsoņus no tā, ka viņi tiek izmantoti kā “bandinieki” Krievijas un Ukrainas karā.
Saskaņā ar ziņojumu, kas 8. aprīlī nosūtīts galvenajām Kongresa komitejām, Kubas pilsoņi kļuvuši par vienu no lielākajām identificētajām ārvalstu kaujinieku grupām, kas atbalsta Krievijas militārās operācijas.
Dokumentā teikts, ka Ukrainā karo no 1000 līdz 5000 Kubas pilsoņu.
