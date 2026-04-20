"Jums pensijā nav…" Baiba brīdina par jaunu krāpniecības veidu, jāuzmanās senioriem
Ik dienas šķiet, ka parādās jauni krāpniecības veidi, kā nelietīgi cilvēki cenšas izspiest naudu, personas datus un citādi nodarīt kaitējumu citiem ļaudīm. Sociālajā tīklā “Tik Tok” kāda sieviete Baiba Vārna brīdina par, iespējams, jaunu un iepriekš nedzirdētu krāpniecības veidu Latvijā, aicinot to īpaši nodot visiem pensionāriem, jo tieši viņi visdrīzāk ir krāpniecības upuri šai shēmai.
“Piebraucu pie mājas, grasījos kāpt ārā, kad zvana telefons un runātājs stādās priekšā kā sociālā dienesta darbinieks. Man, aprēķinot darba stāžu, neesot ierēķināti astoņi mēneši, tādēļ radusies kļūda. Tajā brīdī es uzreiz jautāju “kāpēc mans cilvēks, kurš atbild par manu pensijas aprēķinu, to man nepateica?” un tajā brīdī klausule tika nomesta. Izskatās, ka ir atkal parādījies jauns krāpniecības veids, kā zvanīt pensionāriem. Mīļie, lūdzu, esiet uzmanīgi, ja jums ir pazīstami cilvēki gados, lai neko nestāsta!” Baiba aicina.
Arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) brīdina, ka telefonkrāpnieki mēģina izkrāpt iedzīvotāju personas datus un bankas piekļuves kodus, sarunas laikā aicinot pierakstīties rindā vai precizēt darba stāžu pensijas pārrēķinam, informēja VSAA pārstāve Iveta Daine.
Daine norāda, ka zvanu laikā krāpnieki cenšas panākt, lai cilvēki atver īsziņā nosūtīto saiti un ievada savus personas datus vai bankas datus.
VSAA atgādina, ka steiga vai panika, draudi ar sekām vai tūlītējas rīcības pieprasījumi zvana laikā ir krāpniecības pazīme un aicina šādas sarunas pārtraukt.
Daine norāda, ka krāpnieki mēdz zvanīt arī par ierakstītas vēstules piegādi no VSAA. Zvana laikā krāpnieki lūdz apstiprināt identitāti ar “Smart-ID” kodiem vai citiem autentifikācijas līdzekļiem, tādējādi iegūstot piekļuvi cilvēku bankas kontiem.
VSAA norāda, ka nekad nesūta saites īsziņās, nepieprasa “Smart-ID” vai internetbankas kodus un nepiegādā vēstules ar kurjeru starpniecību. Tāpat VSAA darbinieks, zvanot klientam, jau zina, kam zvana, un neprasa personas kodu, adresi vai bankas datus.
Aģentūra norāda, ka nedrīkst klikšķināt uz aizdomīgām saitēm, ievadīt personas kodu, bankas autentifikācijas vai “Smart-ID” kodus un izpaust maksājumu karšu datus.
Ja rodas aizdomas par krāpniecisku zvanu, ieteicams nekavējoties pārtraukt sarunu un sazināties ar VSAA, lai pārliecinātos, vai kāds no aģentūras tiešām ir zvanījis. Ja steigā krāpnieciskās saitēs ievadīti bankas dati, jāinformē sava banka un Valsts policija.
Visbiežāk par krāpnieku mērķi kļūst seniori, tādēļ VSAA aicina iedzīvotājus pārrunāt riskus ar viņiem un citiem tuviniekiem.