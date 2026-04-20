Nepieļauj šo kļūdu! Šis ieradums, ko teju ikviens no mums piekopj, noved pie matu izkrišanas
Daudziem no mums ir ļoti pazīstama kāda konkrēta situācija, kad pēc garas un nogurdinošas darba dienas vakarā beidzot atrodam laiku ieiet dušā un izmazgāt matus. Tomēr, kad pienāk brīdis tos izžāvēt, spēka un motivācijas bieži vien vairs nav. Šādās situācijās rodas kārdinājums vienkārši doties gulēt ar vēl mitriem matiem. Lai gan tas šķiet nekaitīgi, eksperti brīdina, ka šis ieradums var radīt nepatīkamas sekas gan matiem, gan veselībai kopumā.
Speciālisti norāda, ka mitri mati ir daudz trauslāki nekā sausi. Ūdens ietekmē matu struktūra uz laiku kļūst vājāka, padarot tos vieglāk lūstošus. Ja šādā stāvoklī dodaties gulēt, berze pret spilvenu un gultasveļu var veicināt matu šķelšanos un pat veicināt matu izkrišanu.
Taču tas nav vienīgais risks. Mitrums, kas no matiem nonāk spilvenā un gultasveļā, rada labvēlīgu vidi baktēriju attīstībai. Laika gaitā tas var izraisīt galvas ādas problēmas, piemēram, blaugznas, kā arī ādas kairinājumu vai pat izsitumus uz sejas.
Vēl nopietnāks aspekts ir iespējamā pelējuma veidošanās. Ja mitrums telpā un tekstilizstrādājumos uzkrājas regulāri, tas var veicināt pelējuma attīstību. Tas savukārt var ietekmēt elpceļu veselību, īpaši cilvēkiem ar jutīgu imūnsistēmu vai alerģijām.
Ko darīt, ja tomēr nākas gulēt ar mitriem matiem? Ideālā gadījumā matus vajadzētu vismaz daļēji izžāvēt pirms miega. Ja tas nav iespējams, var apsvērt mitrumizturīgas spilvendrānas vai dvieļa izmantošanu, lai samazinātu mitruma uzkrāšanos gultasveļā.
Lai gan gulēšana ar mitriem matiem reizēm šķiet nekaitīgs ieradums, ilgtermiņā tas var ietekmēt gan matu veselību, gan vispārējo pašsajūtu. Nelielas rūpes par matiem pirms miega var palīdzēt izvairīties no lielākām problēmām nākotnē.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.