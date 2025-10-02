Krustnagliņu tēja pirms miedziņa: 6 pārsteidzoši ieguvumi, par kuriem zina retais 0
Dažkārt tieši vienkāršākie rituāli sniedz pārsteidzošu labumu veselībai un labsajūtai. Viens no tādiem ir krūze aromātiskas, siltas krustnagliņu tējas pirms gulētiešanas. Šis dzēriens ne tikai patīkami sasilda aukstos vakaros, bet arī palīdz organismam atgūties pēc nogurdinošas dienas.
Šie mazie, kaltētie ziedpumpuri ir īsts dabas dārgums. Krustnagliņās ir eigenols – spēcīgs antiseptiķis – un antioksidanti, kas stiprina imūnsistēmu. Krustnagliņu tēja iedarbojas maigi, nomierinot organismu, kamēr jūs atpūšaties un uzkrājat spēkus.
Krustnagliņās esošie antioksidanti var samazināt oksidatīvo stresu par 30%, veicinot šūnu aizsardzību.