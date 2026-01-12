“Grenlandes jautājums ir nozīmīgs un sāpīgs,” Politikas pētniece brīdina par Trampa bīstamo politiku 60

LA.LV
0:59, 13. janvāris 2026
Viedokļi

TV24 raidījumā “Globuss” komentāru sniedza Kristīne Bērziņa, drošības politikas pētniece, atzīstot, ka Grenlandes jautājums ir daudz sarežģītāks Amerikas attiecībām un Eiropas drošībai.

Kokteilis
Slapjš uzvalkā, bailes no Porziņģa un brauciens uz krematoriju – Raimonda Paula joku izlase, kas sasmīdina līdz asarām 17
Ja tavs vārds sākas ar vienu no šiem pieciem burtiem, tev ir paveicies
Kokteilis
Astrologi sarindojuši zodiaka zīmes pēc prāta spējām: pirmo vietu aizņem Dvīņi, bet pēdējo…
Lasīt citas ziņas

Bērziņa norāda, ka, lai arī Venecuēla nekad nav bijusi tiešs drauds Eiropai, pat ja sāktos plašāks un sarežģītāks karš, ietekme uz Eiropu nebūtu pārāk liela. Pētniece skaidro, ka Grenlandes jautājums gan ir nozīmīgs un sāpīgs. Viņa norāda, ka, lai arī Tramps ir par mieru, viņam rūp, cik liela ir viņa valsts.

“Ja Tramps vēlas iegūt Grenlandes teritoriju un to iezīmēt Amerikas karoga krāsās, tas var negatīvi ietekmēt gan NATO sadarbību, gan Amerikas ekonomiku,” uzsver Bērziņa.

Plašāk skaties video!

CITI ŠOBRĪD LASA
Kažociņš: Tramps ir vecs vīrs, kurš steidzas atstāt savu pēdu pasaulē
Receptes
Tagad beidzot būs skaidrs – drīkst vai nedrīkst ēst “banānu diegus”?
Dosies ceļojumā? Aviokompānijas ievieš stingrākus rokas bagāžas noteikumus; pilots skaidro – kāpēc

Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Ja ASV iebruktu Grenlandē…” Jurģis Liepnieks dalās ar satraucošu vīziju par Trampa un Putina tandēmu pret Eiropu
Grenlande ASV radarā! Baltais nams komentē militāra konflikta iespējamību
“Pilnīgi nepieņemami!” Tramps atkal uzkurina spriedzi Dānijā; jau izsaukts ASV vēstnieks
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.