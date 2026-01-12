“Grenlandes jautājums ir nozīmīgs un sāpīgs,” Politikas pētniece brīdina par Trampa bīstamo politiku 60
TV24 raidījumā “Globuss” komentāru sniedza Kristīne Bērziņa, drošības politikas pētniece, atzīstot, ka Grenlandes jautājums ir daudz sarežģītāks Amerikas attiecībām un Eiropas drošībai.
Bērziņa norāda, ka, lai arī Venecuēla nekad nav bijusi tiešs drauds Eiropai, pat ja sāktos plašāks un sarežģītāks karš, ietekme uz Eiropu nebūtu pārāk liela. Pētniece skaidro, ka Grenlandes jautājums gan ir nozīmīgs un sāpīgs. Viņa norāda, ka, lai arī Tramps ir par mieru, viņam rūp, cik liela ir viņa valsts.
“Ja Tramps vēlas iegūt Grenlandes teritoriju un to iezīmēt Amerikas karoga krāsās, tas var negatīvi ietekmēt gan NATO sadarbību, gan Amerikas ekonomiku,” uzsver Bērziņa.
Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”.