“90% no ienākumiem aiziet pārtikā, tās cenas ir kosmosā!” Latviešu ģimenes parāda biedējošu realitāti, kurā dzīvojam 8
Pārtikas cenas pēdējos gados ir pārsteigušas mūs nesagatavoti. Šobrīd raksti, kur atceramies, cik piens un maize maksāja 2020. gadā, jau skaitās izklaides saturs, lai gan patiesībā gribas raudāt. Diskusijas par šo tēmu nerimst arī soctīklos. Lūk, kāda sieviete uzdevusi jautājumu, cik tad vidējais latvietis mēnesī tērē vēderpriekam?
“Cik jūs tērējat ēdienā? Mēs esam 2 cilvēki + kaķis. Mums mēnesī aiziet vismaz 500 eoiro. Un mēs neēdam bieži ārpus mājas. Man tā summa liekas ārprātīga. Nezinu vai tas ir mūsu patēriņš vai kas cits vainīgs…” sieviete raksta.
Komentāros ļaudis atklāj, ka “Pārtikas cenas ir aizgājušas kosmosā… Ja pat 2 cilvēkiem mēneša izdevumi ir ārprātā, tad par ģimenēm ar bērniem vispār bez komentāriem. 80-90% manas ikmēneša cietās algas faktiski aiziet tikai produktiem un ēšanai. Tikmēr, piemēram, Spānijā oktobrī sapirku 2 lielus, pilnus maisus ar produktiem (labiem, kvalitatīviem) un samaksāju uz pusi mazāk, nekā pērkot ikdienas veikalos Rīgā.”
Kāds cits piebalso: “Mēs esam 5+ kaķis. Es gan nezinu tieši par ēdienu, jo kopā skaitu arī saimniecības preces, bet ~1000+ eiro noteikti. Vēl salīdzinoši nesen tie bija 500-600eur. Dramatiski jūtams sadārdzinājums tiem pašiem produktiem.”
Cita mamma norāda: “1000 eiro uz 2 pieaugušajiem un 3 bērniem. Gatavojam gan daudz paši, gan ēdam ārpus mājas, pluss našķi un pusfabrikāti. Diemžēl liels % ienākumu aiziet pārtikas izdevumos, bet cenas…tās ir kosmiskas. Ēšana darbā, dažas x mēnesī izejam visi aktivitātēs ārpus mājas un tradicionāli ir jāpaēd, darba nedēļas beigas vai bērnu mazos panākumus atzīmējam ar kādu gardu piegādi mājās. Iešana ciemos/ciemiņu uzņemšana un gardumi galdam. Apbrīnoju tos, kam izdodas ietaupīt!”
Par pārtikas cenu kāpumu daudz diskutēts arī TV24 ēterā.