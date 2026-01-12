Pirmo reizi šajā ziemā! Bergšteins publicē tikko Latvijā sasniegtos meteoroloģiskos rekordus 4
Pirmdienas vakarā Latvijā gaisa temperatūra visstraujāk pazemināsies valsts centrālajā un rietumu daļā, naktī lielākais sals gaidāms Zemgalē un Kurzemē, prognozē sinoptiķi.
“Pirmo reizi šajā ziemā, LVĢMC novērojumu staciju tīklā, sals Latvijā sasniedzis -20°C atzīmi. Tas notika īsi pirms plkst. 20.00 Jelgavas novada Staļģenē, turklāt pēc 2 gadu pārtraukuma, jo iepriekšējo reizi pilni -20°C Latvijā novēroti vien 17.01.2024. (pagājušajā ziemā tādu nebija nemaz),” soctīklos publicē Mārtiņš Bergšteins.
Jau ziņots, ka teritorijas lielākajā daļā gaisa temperatūra noslīdēs zem -10 grādiem, vietām centrālajos un rietumu novados sasniedzot -20..-25 grādus. Dažviet gaidāma migla un sarma.
Tuvākajā diennaktī vietām mazliet snigs, vairāk nokrišņu būs naktī Latgalē. Daudzviet uzspīdēs saule.
Gan naktī, gan dienā gaidāms lēns vējš un bezvējš, tādēļ vietām – galvenokārt pilsētās – gaisā uzkrāsies apkures un transporta radītais piesārņojums.
Dienā gaiss iesils līdz -7..-12 grādiem, vietām Ziemeļkurzemē – līdz -4 grādiem.
Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, nav gaidāmi ievērojami nokrišņi. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra pirmdienas vakarā vietām piepilsētā noslīdēs zem -15 grādiem; maksimālā temperatūra otrdien būs -7..-9 grādi.