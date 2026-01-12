Foto: IMAGO/Scanpix/LETA

Pirmo reizi šajā ziemā! Bergšteins publicē tikko Latvijā sasniegtos meteoroloģiskos rekordus 4

LA.LV
22:40, 12. janvāris 2026
Ziņas Dabā

Pirmdienas vakarā Latvijā gaisa temperatūra visstraujāk pazemināsies valsts centrālajā un rietumu daļā, naktī lielākais sals gaidāms Zemgalē un Kurzemē, prognozē sinoptiķi.

Ja tavs vārds sākas ar vienu no šiem pieciem burtiem, tev ir paveicies
Kokteilis
Slapjš uzvalkā, bailes no Porziņģa un brauciens uz krematoriju – Raimonda Paula joku izlase, kas sasmīdina līdz asarām 17
Kokteilis
Astrologi sarindojuši zodiaka zīmes pēc prāta spējām: pirmo vietu aizņem Dvīņi, bet pēdējo…
Lasīt citas ziņas

“Pirmo reizi šajā ziemā, LVĢMC novērojumu staciju tīklā, sals Latvijā sasniedzis -20°C atzīmi. Tas notika īsi pirms plkst. 20.00 Jelgavas novada Staļģenē, turklāt pēc 2 gadu pārtraukuma, jo iepriekšējo reizi pilni -20°C Latvijā novēroti vien 17.01.2024. (pagājušajā ziemā tādu nebija nemaz),” soctīklos publicē Mārtiņš Bergšteins.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Aizsargājam to, kas ir uz spēles!” Trampa draudi Grenlandei satricina NATO pamatus
Vairs nekādu morālu robežu: Krievija Melnajā jūrā uzbrukusi diviem civilajiem kuģiem
Kokteilis
Intelekts un gaume ir metusi līkumu… Kādas “slavenības” apsveikums Maestro svētkos liek nepatikā novērsties

Jau ziņots, ka teritorijas lielākajā daļā gaisa temperatūra noslīdēs zem -10 grādiem, vietām centrālajos un rietumu novados sasniedzot -20..-25 grādus. Dažviet gaidāma migla un sarma.

Tuvākajā diennaktī vietām mazliet snigs, vairāk nokrišņu būs naktī Latgalē. Daudzviet uzspīdēs saule.

Gan naktī, gan dienā gaidāms lēns vējš un bezvējš, tādēļ vietām – galvenokārt pilsētās – gaisā uzkrāsies apkures un transporta radītais piesārņojums.

Dienā gaiss iesils līdz -7..-12 grādiem, vietām Ziemeļkurzemē – līdz -4 grādiem.

Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, nav gaidāmi ievērojami nokrišņi. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra pirmdienas vakarā vietām piepilsētā noslīdēs zem -15 grādiem; maksimālā temperatūra otrdien būs -7..-9 grādi.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Amazones lietus mežos iestājas “hipertropisks” klimats – vai “planētas plaušas” to vispār spēs izturēt?
FOTO. Īpašs svētku cienasts gan jubilārei, gan svētku viesiem! Lācene Ilzīte godam nosvinējusi savu 25 gadu jubileju
FOTO. VIDEO. “Tas nav normāli!” Rozā debesis virs Lielbritānijas raisa paniku iedzīvotājos
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.