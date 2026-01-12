Intelekts un gaume ir metusi līkumu… Kādas “slavenības” apsveikums Maestro svētkos liek nepatikā novērsties 19
Šī diena visā Latvijā aizrit Maestro zīmē. Tik daudz radošu un interesantu sveicienu mūsu izcilajam komponistam pienāk no visas Latvijas un pasaules! Tik daudz sirdssiltuma un pozitīvisma, bet… ir arī izņēmumi.
Šovmene un satura veidotāja Doloresa Onzule, kurai “Instagram” seko teju 10 000 cilvēku, izplatījusi kādu pavisam neparastu sveicienu Maestro Raimondam Paulam dzimšanas dienā. Tajā redzams sveiciens Maestro, kas izpaužas kā klavieru spēle ar… dibenu. Jā, jūs izlasījāt pareizi – Doloresa um kāds vīrietis demonstrē, ka pa klavieru taustiņiem iespējams spēlēt ne tikai ar rokām vien.
Īsā laikā šis video izpelnījās asu kritiku no plašas sabiedrības, jo daudzi bija neizpratnē un dēvēja šo par ņirgāšanos par Maestro.
Komentētāji skarbi izsakās par šo sveicienu un velta patiešām kritiskus vārdus tā autorei.
Vēlāk arī Doloresas darbavieta – “Herbary” – publiskoja ierakstu, norādot, ka norobežojas no šīs darbinieces aktivitātēm.