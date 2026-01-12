“Aizsargājam to, kas ir uz spēles!” Trampa draudi Grenlandei satricina NATO pamatus 0
NATO vadītājs Marks Rute pirmdien sacīja, ka Arktikas drošība tagad ir “prioritāte” pēc tam, kad Donalds Tramps paziņoja, ka ASV ieņems Grenlandi “vienā vai otrā veidā”, raksta ārzemju mediji.
ASV prezidents ir satricinājis 32 valstu aliansi, atsakoties izslēgt militāru spēku, lai sagrābtu citas bloka dalībvalsts Dānijas autonomo teritoriju.
Tramps ir izmantojis nepieciešamību palielināt drošību Arktikas reģionā, saskaroties ar Ķīnu un Krieviju, kā galveno pamatojumu, kāpēc Vašingtonai ir jākontrolē šī sala.
Rute vizītes laikā Horvātijā žurnālistiem sacīja: “Pašlaik mēs strādājam pie nākamajiem soļiem, lai pārliecinātos, ka mēs patiešām kopīgi aizsargājam to, kas ir uz spēles.”
Solis pastiprināt drošību Arktikā, visticamāk, tiks uztverts kā mēģinājums nomierināt Trampa bažas par Grenlandes aizsardzību pret iebrukumu.
“Visi sabiedrotie ir vienisprātis par Arktikas un Arktikas drošības nozīmi, jo mēs zinām, ka, atverot jūras ceļus, pastāv risks, ka krievi un ķīnieši būs aktīvāki,” sacīja Rute.
“Pašlaik mēs apspriežam nākamo soli šajā virzienā, kā nodrošināt, ka mēs sniedzam praktiskus turpmākos pasākumus šajās diskusijās,” viņš piebilda.
Tas notiek laikā, kad Eiropas aizsardzības un kosmosa komisārs Andrius Kubilius pirmdien brīdināja, ka ASV militārā pārņemšana Grenlandē nozīmētu NATO beigas.
“Ja Amerikas Savienotās Valstis nolems militāri uzbrukt citai NATO valstij, tad viss apstāsies, ieskaitot NATO un līdz ar to arī drošību pēc Otrā pasaules kara,” pagājušajā nedēļā Dānijas televīzijas kanālam TV2 sacīja Frederiksena.