“Tikai nesen uzzināju…” VSAA skaidro, kā patiesībā darbojas pensiju 2.līmeņa uzkrājumu mantošana 0
LA.LV redakcija saņēma vēstuli no kādas portāla lasītājas, kura vēlējās precizēt svarīgu niansi saistībā ar pensiju, kas atstāta mantojumā.
Sieviete raksta: “Līdz šim zināju, ka savu pensijas 2. līmeņa uzkrājumu varu atstāt mantojumā – atliek tikai ieķeksēt attiecīgo vietu portālā latvija.lv. Taču tikai nesen uzzināju, ka mantinieks naudu nemaz uzreiz nesaņem. Tā it kā tiek pieskaitīta klāt mantinieka nākotnes pensijai un izmaksāta tikai tad, kad viņš pats sasniedzis pensijas vecumu. Vai tā tiešām ir?”
Kā skaidro Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekam (turpmāk – pensiju 2.līmeņa dalībnieks) ir tiesības izvēlēties, kā tiks izmantots viņa fondētās pensijas kapitāls, ja šis dalībnieks nomirst pirms vecuma pensijas pieprasīšanas (tai skaitā priekšlaicīgi) dienas.
Uzkrāto kapitālu pensiju 2. līmeņa dalībnieks var izmantot, izvēloties vienu no trim variantiem:
- ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā;
- pievienot norādītās personas fondētās pensiju kapitālam;
- nodot mantošanai Civillikumā noteiktajā kārtībā.
Izvēli pensiju 2. līmeņa dalībnieks var mainīt neierobežotu reižu skaitu, iesniedzot jaunu iesniegumu VSAA.
VSAA reģistrē pensiju 2.līmeņa dalībnieka izvēli un nodrošina, ka fondēto pensiju shēmas dalībniekam ir pieejama informācija par VSAA reģistrēto viņa izdarīto izvēli vai pēdējo izdarīto izvēli, ja pensiju 2.līmeņa dalībnieks izvēli maina.
Kā izmaksā?
VSAA pēc pensiju 2. līmeņa dalībnieka nāves fakta reģistrācijas, ņemot vērā mirušā pensiju 2. līmeņa dalībnieka izteikto izvēli, fondētās pensijas kapitālu:
– pievieno norādītās personas fondētās pensijas kapitālam pēc mirušā pensiju 2 līmeņa dalībnieka miršanas fakta reģistrēšanas dienas VSAA;
– izmaksā mantiniekiem Civillikuma noteiktajā kārtībā pēc mantojuma apliecības un iesnieguma saņemšanas VSAA.
Civillikuma gadījumā mantinieki var izlemt, vai saņemt šo kapitālu naudā, pārskaitot to uz norādīto kontu, vai arī pievienot savam 2. līmeņa pensiju kapitālam. Ja mantinieks būs juridiska persona, mantoto summu varēs saņemt tikai bankas kontā.
VSAA skaidro, ja manto Cilvillikuma noteiktajā kārtībā, tad izmaksā mēneša laikā no informācijas saņemšanas, ko iesniedz zvērināts notārs.
Savukārt, kas attiecas uz konkrētu personu, kas ir pensiju 2.līmeņa dalībnieks, tad mirušā uzkrājumu pievieno viņa pensijas 2.līmenim. “Šajā gadījumā varēs izmantot, pieprasot vecuma pensiju kopā ar savu pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu. Tas ir, pievienos vai nu 1.līmenim un būs lielāka pensija, vai arī varēs iegādāties mūža pensijas polisi, slēdzot līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību,” skaidro VSAA pārstāvji.
Ja mirušais ir norādījis norādīto personu – uzkrātais kapitāls tiks pievienots automātiski viņa pensiju 2.līmenim – nekas nav jādara. Ja mirušais norādījis Civillikumu – jāvēršas pie zvērināta notāra.
Kā aprēķina?
Kapitālu, ko saņems norādītā persona, VSAA aprēķinās 6 mēnešus pēc miršanas fakta reģistrēšanas dienas. Savukārt Civillikuma kārtībā mantojamo kapitālu VSAA aprēķinās pēc mantojuma apliecības un mantinieka iesnieguma saņemšanas no zvērināta notāra.
Abos gadījumos to aprēķina šādi:
- 80 % no pensiju 2.līmeņa kapitāla, kas uzkrāts līdz 2019.gada 31.decembrim (20% VSAA pārskaitīs valsts pensiju speciālajā budžetā un tie tiks izmantoti pensiju izmaksai esošiem pensionāriem);
- 100% no pensiju 2.līmeņa kapitāla, kas uzkrāts no 2020.gada 1.janvāra.