Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Ja apnikuši klasiskie, pamēģini šos – veģetāro kāpostu tīteņu recepte 0

Pievieno LA.LV
Māra Lapsa / Latvijas Mediji
23:33, 8. aprīlis 2026
Ja mazliet apnikuši klasiskie kāpostu tīteņi, neviens neliedz eksperimentēt ar šā ēdiena sastāvdaļām un garšvielām. Šoreiz – pikanti tīteņi ar rīsu, zirņu un sēkliņu pildījumu.

Sastāvdaļas

TV24
1 kāpostgalviņa
glāze rīsu
pusglāze zirņu
liels sīpols
pusglāze saulespuķu sēklu
3 ēdamkarotes rozīņu (pēc izvēles)
2 ēdamkarotes eļļas
1 tējkarote ķimeņu
tomātu mērce
citrona sula
bezpiedevu jogurts

Pagatavošana

Sagatavo kāpostu kā parastajiem tīteņiem. Zirņus novāra, tomātu mērci sajauc ar citrona sulu. Apcep eļļā sīki sagrieztu sīpolu, pievieno saulespuķu sēklas, ķimenes un rozīnes. To visu cep aptuveni 2 minūtes.

CITI ŠOBRĪD LASA
Samaisa ar vārītajiem rīsiem un zirņiem, pielej nedaudz tomātu mērces.

Šo maisījumu ietin kāpostu lapās, liek cepamtraukā ar biezu dibenu, pārlej atlikušo tomātu mērci un sautē līdz gatavībai. Pirms pasniegšanas pārlej ar bezpiedevu jogurtu.

Tēmas
Pievieno LA.LV
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.