"Kur esam nošāvuši greizi, ka labāk tusēt "Telegram" kanālos un ticēt tam, kas noliedz zinātni un medicīnu?" "Māmiņu Klubs" vadītāja Sandija Krūkle par vakardienas traģēdiju







“Ļoti skumji šodienā. Visu savu apzinīgo mūžu (nu jau 20 gadus) esmu nodarbojusies ar vecāku izglītošanas darbu savā organizācijā “Māmiņu klubs”. Katru dienu mums ir intervijas, nodarbības ar ārstiem, mediķiem, dažādiem speciālistiem mātes un bērna veselības jomā. Šādās situācijās, šķiet, viss šis darbs ir bijis veltīgs, jo gājis bojā bērns no infekcijas slimības, kura jau bija izskausta Latvijā. Kāpēc tomēr tas notiek?,” sociālajā tīklā “Facebook” raksta “Māmiņu Klubs” vadītāja Sandija Krūkle.

“Kas nogājis greizi vecāku uzticēšanās līmenim medicīnai un tās radītajām tehnoloģijām, kas pasargā no nāves? Kur mēs – vecāku organizācijas, mediķi, valsts, esam nošāvuši greizi, ka labāk ir tusēt telegram kanālos un ticēt kaut kam tādam, kas noliedz zinātni un medicīnu?

Un tajā pat laikā meklēt palīdzību slimnīcā, kad bērna dzīvība ir briesmās? Es tīri cilvēcīgi saprotu, ka pēc Covid-19 pandēmijas radītajām traumām ir grūti pieņemt vakcināciju kā pilnīgi normālu veidu, kā pasargāties no bīstamām saslimšanām.

Man ir lielas bažas, ka tā plaisa, kas radās starp iebiedētiem cilvēkiem (vecākiem šajā gadījumā) un mediķiem, ka tā var tikai augt, jo dzīvojam katrs savā burbulī un ticības mākonī.

Mums, “Māmiņu Klubā”, katra mirusī māte vai bērns, šķiet personīga atbildība. Mums jau tā viņu ir tik maz!!!! Kas un kā var mazināt to plaisu, lai vecāks, kad piedzimis mazais bērniņš, atrod savu uzticamo pediatru (ak, piedodiet, viņu pieejamība ir ļoti maza) vai iejūtīgu un klātesošu ģimenes ārstu (ja vien izdodas pie tāda tikt!), kurš velta jaunajai ģimenei ar bēbi vairāk par 15 minūtēm konsultācijas mēnesī! Kad jau sākotnēji ginekologs, vecmāte, ģimenes ārsts ir saprotama speciālistu ķēde un nav jāmeklē atbildes par sava bērna veselības jautājumiem telegram kontos… kur laikam uzklausa labāk? Mums jau tā bērnu dzimst tik maz..katrs zaudētais ir šausmīga traģēdija. Diemžēl, bez sekām. Dziļu līdzjūtību visiem tiem mediķiem (!!!!), kas cīnījās par bērna dzīvību! Jūsu darbu gan jau ar laiku novērtēs.”

Jau ziņots, ka par spīti ārstu pūlēm BKUS slimnīcas intensīvajā terapijā miris četrus gadus vecais puisēns no Vidzemes reģiona, kurš bija saslimis ar difteriju. To LTV apstiprināja BKUS. Neviens no saslimušās ģimenes četriem bērniem nebija vakcinēts.