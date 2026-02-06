“Palīdziet atrast to idiotu!” Vietējie iedzīvotāji sašutuši par postījumiem vairāku tūkstošu eiro apmērā 0
Augšlīgatnē iedzīvotāji ir norūpējušies un meklē autovadītāju, kurš nodarījis postījumus vairāku tūkstošu eiro apmērā, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.
Kādam brauciens sānslīdē pa aizsalušu ūdenstilpni beidzies ar sadursmi, kā rezultātā bojāta gan laipa, gan pats transportlīdzeklis, kas pēc negadījuma no notikuma vietas pazudis.
Viņš uzsver, ka šī vieta atrodas Gaujas nacionālajā parkā, kur ziemā ar automašīnām braukt ir aizliegts. Tā ir īpaši aizsargājama teritorija, kur arī vasarā nav atļauta pārvietošanās ar motorlaivām.
Cēsu novada pašvaldībā informē, ka bojātā laipa tiks salabota līdz peldsezonas sākumam. Remontdarbi varētu izmaksāt aptuveni sešus tūkstošus eiro. Vienlaikus tiek norādīts, ka pašas laipas izbūve savulaik izmaksājusi aptuveni 22 tūkstošus eiro.
Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne skaidro, ka par notikušo sākts administratīvais process.
“Bojājumi, iespējams, radušies nenoskaidrotam transportlīdzekļa vadītājam, pārvietojoties ar nenoskaidrotu transportlīdzekli pa ezera aizsalušo daļu. Pašlaik policijā ir uzsākts administratīvais process un tiek skaidroti notikušā apstākļi,” norāda Vaskāne.
