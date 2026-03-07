Foto. pexels-magda-ehlers-pexels

Kurš gan nezina, kas ir puķu dārzs, augļu dārzs, akmensdārzs? Tagad stādīsim – pirtsdārziņu 0

LA
Dārzs

Kurš gan nezina, kas ir puķu dārzs, augļu dārzs, akmensdārzs? Būtu labi, ja tikpat ierasts kļūtu arī pirtsdārzs. Tas noderīgs pat tiem, kuriem savas pirts nav un dārza vietā tikai neliela dobe. Jo pašu aprūpētiem veselības augiem vērte gan brokastgalda tējas krūzē, gan kā audekla maisiņā iepakotai piedevai vannas ūdenim. Konsultēja Aelita Vilde-Batņa<, pirtniece. Taka, pa kuru Laima staigā

TV24
“Esiet apdomīgi ar tēriņiem par lietām, ko varētu nepirkt!” Eksperts izsaka šādu brīdinājumu degvielas cenu krīzes kontekstā
Draudzības saites pārtrūkušas? Kremlis nāk klajā ar visai negaidītu paziņojumu
Kokteilis
Par Putina mīļāko dēvētā Kabajeva parāda savu “jauno” seju — viņu tik tikko var atpazīt
Lasīt citas ziņas

Katrā mājā, kur ir pirts, agrāk vai vēlāk rodas vajadzība pēc cauru gadu pieejama izejmateriāla veselības stiprināšanai un skaistuma kopšanai. Lai viss, kas nepieciešams slotiņām, beržamajiem vīkšķīšiem, pirts gariņam, skrubīšiem, skalošanas uzlējumiem, kāju vanniņām, sejas maskām, ķermeņa aplikācijām, tējām un telpu enerģētiskai attīrīšanai, ikreiz pie rokas.

Ja līdzās atrodas pļava, upmala vai mežs, kur šim nolūkam izmantojamā augu daudzveidība rodama savvaļā un arī laika savākšanai pietiek, varbūt pat nevajag domāt par īpašu augu izlasi mājas pagalmā. Tomēr latviešiem ierasts, ka, ejot no istabas uz pirti, katrai pēršanās reizei piemērotāko var paņemt turpat celītes malā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Optiskās ilūzijas tests: pasakiet, ko pamanījāt pirmo, un atklājiet, kas padara jūs unikālu
TV24
“Esiet apdomīgi ar tēriņiem par lietām, ko varētu nepirkt!” Eksperts izsaka šādu brīdinājumu degvielas cenu krīzes kontekstā
VIDEO. “Šis ir iemesls, kāpēc negribas sēsties pie stūres…” Starp Brocēniem un Zanti nofilmēts iespaidīgs mežacūku “bānītis”

Pirtstaka nav tikai celiņš līdz miesas un gara svētnīcai, bet labas auras nodrošinātāja visai mājai, enerģētiskās sasaistes dzijtiņa ar sievišķā aspekta sargātāju un stiprinātāju Māru. Tās staigātājiem vesels augums, bet sētā labklājība. Bērni dzimst viegli un neslimo, izauguši neaizmirst ceļu uz tēva māju.

Bet līdzās sakoptai un tīrai pirtstakai iederas ar mīlestību veidots pirtsdārziņš.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Gandrene, alsīne, rodiola. 9 retumi akmeņdārzam un padomi tā veidošanai
Akmensdārzs. Dizaina idejas, kā izveidot paradīzi pat nelielā teritorijā
Dārzs
4 svarīgi priekšnosacījumi, lai amarillis uzziedētu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.