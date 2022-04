Daniels Pavļuts. Foto: Paula Čurkste/LETA

“Kustība Par” kongresā: “Mēs esam vāji tāpēc, ka esam Jaun­upa apvienībā” Ieteikt







Ināra Egle, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pēc “Kustība Par” 113 partijas biedru iniciatīvas sasauktajā ārkārtas kongresā sestdien vairākums nolēma startēt 14. Saeimas vēlēšanās apvienības “Attīstībai/Par” sastāvā. Priekšlikums izbeigt apvienības darbību, kas nozīmētu izstāšanos no tās, neguva vairākuma atbalstu.

Tie, kas aizstāvēja ideju par apvienības saglabāšanu, uzsvēra nepieciešamību saliedēt, nevis šķelt liberālos spēkus, jo tieši kopā ir izdevies gūt panākumus, ko katram atsevišķi būtu grūtāk izdarīt. Partijas priekšsēdētājs Daniels Pavļuts sacīja, ka “Par” uzdevums vēlēšanās ir parādīt, ka “esam paliekoša partija, kas īsteno modernas pārmaiņas”.

Pēc Rīgas mēra Mārtiņa Staķa izstāšanās no “Kustības Par” no tās aizgāja arī vairāki desmiti viņa domubiedru, bet daļa sāka vākt parakstus, lai panāktu ārkārtas kongresa sasaukšanu, kura uzdevums būtu izvērtēt turpmāko sadarbību ar “Latvijas attīstībai”.

M. Staķis no apvienības aizgāja pēc tam, kad vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (“Latvijas attīstībai”) bija apturējis Rīgas teritorijas plānojumu, kam viens no iemesliem bija arī plānā noteiktie stingrie ierobežojumi azartspēļu organizēšanai.

Lēmuma pieņemšanā piedalījās nedaudz vairāk kā 210 delegāti. Taču kongress bija organizēts tā, lai lemšana par šo svarīgo jautājumu notiktu tikai pēcpusdienā. Dienas pirmajā pusē bija paneļdiskusijas par partijas mērķiem un uzdevumiem jaunajā ģeopolitiskajā situācijā, aplūkojot situāciju izglītībā, veselībā, sociālajā jomā, drošībā.

Savukārt otrajā daļā delegāti aptuveni stundu sprieda par procedūras jautājumiem, lai vienotos, kā nonākt līdz lēmumam, jo iesniegti bija trīs priekšlikumi. Kongresa sasaukšanas iniciatori piedāvāja lemt par apvienības “Attīstībai/Par” darbības izbeigšanu. Viena biedru grupa ierosināja startēt vēlēšanās “AP” sastāvā, bet par turpmākajām attiecībām ar “Latvijas attīstībai” lemt pēc vēlēšanām.

Savukārt Liepājas domes deputāte Dace Bluķe ar domubiedriem aicināja startēt apvienībā, bet par dalību tajā lemt pirms katrām vēlēšanām. Jāteic, ka no procedūras viedokļa delegāti izvēlējās diezgan neparastu kārtību – vispirms nobalsoja par visiem trijiem variantiem, bet pēc tam par tiem debatēja, beigās sagatavojot jau minēto rezolūciju par apvienības saglabāšanu. Priekšlikums izstāties no “Attīstībai/Par” ieguva vismazāk balsu – 56.

Viens no 113 biedru vēstules parakstītājiem – Edgars Jēkabsons – teica, ka jautājums ir, vai “Kustība Par” ir ilgtspējīga partija ar savu identitāti vai politiskais spēks, kuram pašam nav nepieciešams veidot savu vēlēšanu kampaņu, “nododot to ārpakalpojumā “Latvijas attīstībai””. To pieminēja arī Paulis Dālbergs, kurš uzskata: “Mēs esam vāji tāpēc, ka esam Jaun­upa apvienībā. Tās ir neveselīgas, vardarbīgas attiecības, kas pēc iespējas ātrāk ir jāizbeidz.”

Zināms, ka arī pēc kongresa vairāki “Par” biedri nolēmuši to atstāt. Par darbības apturēšanu “Kustībā Par” paziņoja arī viens no tās dibinātājiem Pēteris Pūrītis, kurš gan atzina, ka lēmuma pieņemšana kongresā notikusi cieņpilnā un demokrātiskā veidā.

Debatēs P. Pūrītis norādīja, ka starp valdi un partijas ierindas biedriem nav bijusi saikne, jo valdē pārsvarā ir tie, kas ir valdībā vai Saeimā, kuri līdz ar to nesadzird reģionu viedokli. Viens no reģionu pārstāvjiem – valmierietis Normunds Mihailovs – paziņoja, ka plāno atstāt valdi. Viņš atbalstīja kongresa sasaukšanu un izteica nožēlu par M. Staķa aiziešanu, jo Rīgas mērs “varēja būt viens no mūsu atslēgas cilvēkiem un nest mums panākumus”.

Valdes loceklis Pēteris Viņķelis savukārt uzskata: “Mūsu panākumu viens no iemesliem ir mūsu apvienība.” D. Bluķe uzsvēra: “Vēlētāji nevēlas redzēt partiju šķelšanos. “AP” jau četrus gadus ir valdībā, kurā kopā ar partneriem ir paveiktas nozīmīgas reformas, un mūsu darbs jau ir novērtēts.” Arī iekšlietu ministre Marija Golubeva norādīja, ka ir svarīgi nešķelt liberālos spēkus.

Viņa sacīja: “Mūsu misija ir pārvaldīt valsti. Tāpēc ir jābūt valdībā un ir jābūt spēcīgiem.” Viņa arī iebilda pret iepriekš izteikto priekšlikumu attiecības ar “Latvijas attīstībai” vērtēt pēc vēlēšanām, “jo mēs nevaram uzreiz pēc vēlēšanām šo procesu sagraut”. Kā varēja secināt no kongresā minētā, tad pirms tā bijuši arī ierosinājumi apspriest iespējamo sadarbību ar “Jauno Vienotību” un partiju “Progresīvie”.