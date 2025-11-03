“Apstākļi liecināja, ka nekas nav sajaukts un mednieks ir apzinājis, ko viņš dara.” Ogres novadā nošautā lāča lietā iesaistītas vairākas personas 0
Ogres novadā nelikumīgi nomedītā lāča krimināllietā iesaistītas vairākas personas, noskaidroja aģentūra LETA.
31. oktobrī Pierīgas Austrumu iecirknī saņemta informācija no Valsts meža dienesta darbiniekiem, kuri konstatējuši, ka Ogres novada Taurupes pagastā mednieks nelikumīgi nomedījis lāci, aģentūra LETA noskaidroja Valsts policijā.
Policija ir noskaidrojusi iespējamās vainīgās personas un veikusi nepieciešamās izmeklēšanas darbības.
Nelikumīgi nomedītais dzīvnieks un medību ieroči ir izņemti.
Policijā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma panta par īpaši aizsargājamo dzīvnieku iznīcināšanu. Lietā nozīmētas ekspertīzes.
Valsts meža dienesta (VMD) Medību daļas vadītājs Valters Lūsis pirmdien žurnālistiem sacīja, ka piektdien, 31. oktobrī, VMD veica plānveida medību kontroli Zaubes, Taurupes un Ķeipenes apkārtnē, un, beidzoties medībām, tika konstatēts, ka ir nošauts brūnais lācis.
Lietas apstākļi liecina, ka lācis nav sajaukts ar kādu citu dzīvnieku, kā arī nav noticis lāča uzbrukums cilvēkam, teica Lūsis. Medības bija medību iecirknī oficiāli saskaņotas, tās notika diennakts tumšajā laikā, kad ir atļauts medīt mežacūkas, jenotsuņus, lapsas. Medībās izmantots ierocis ar termālo tēmēkli.
Pēc Lūša teiktā, mednieks medībās bijis viens pats un atradies uz paaugstinājuma pie medījamo dzīvnieku piebarošanas vietas. Lūsis sacīja, ka šādas pārsvarā mežacūku piebarošanai izveidotās vietas ir iecienījuši arī lāči.
Lūsis informēja, ka pēc lāča nošaušanas medniekam ieradies palīgs, lai lāci iekrautu piekabē. Šajā brīdī, kad lācis ticis iekrauts piekabē, VMD inspektori arī konstatēja lāča nošaušanas faktu.
“Apstākļi liecināja, ka nekas nav sajaukts un mednieks ir apzinājis, ko viņš dara,” teica Lūsis.
Viņš atzina, ka medības bijušas likumīgas, taču vairākas darbības radījušas VMD inspektoru aizdomas, kas arī licis pievērst uzmanību tieši šī medībām. Vienlaikus Lūsis atzina, ka konkrētais mednieks jau iepriekš bijis sodīts par kādiem pārkāpumiem drošības prasībās, taču tas noticis pirms daudziem gadiem.
Tāpat Lūsis sacīja ka šis ir pirmais gadījums, kad atklāta lāča nošaušana un arī tā nošāvējs. Iepriekš ir bijuši fiksēti fakti par lāča nošaušanu, bet Valsts policijai nav izdevies atklāt vainīgos.
VMD iepriekš aģentūru LETA informēja, ka VMD medību inspektori nelikumīgās medības konstatējuši, veicot plānveida medību pārbaudi.
Dienests atgādina, ka lāču medības Latvijā nav atļautas – šis dzīvnieks ir īpaši aizsargājams.
Brūnais lācis ir Eiropas mērogā apdraudēta suga, kuras aizsardzību Latvijā paredz Eiropas Padomes direktīva par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību. Brūnā lāča sugas aizsardzības plāns Latvijā pirmo reizi tika izstrādāts un apstiprināts 2003. gadā. Šī plāna mērķis ir sekmēt brūnā lāča labvēlīga stāvokļa saglabāšanu Baltijas populācijā neierobežotā laikā un tā sasniegšanu Latvijas teritorijā, nenosakot termiņu, minimālo vai maksimāli pieļaujamo dzīvnieku skaitu.
Patlaban Latvijā vērojama stabila brūnā lāča populācijas atjaunošanās, sasniedzot 120 īpatņus. Salīdzinoši Igaunijā mīt vairāk nekā 1000 lāču.
Brūnais lācis ir lielākais no Latvijas plēsējiem. Lāču mātītes svarā var sasniegt 150 kilogramus, bet lāču tēviņu svars var sasniegt 300 kilogramus. Brūnā lāča dzīves ilgums var pārsniegt pat 30 gadus, un tam Latvijā nav dabisko ienaidnieku.