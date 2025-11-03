Foto: Unsplash

Lietus mūs negrib pamest! Laika prognoze otrdienai 0

LETA
15:04, 3. novembris 2025
Ziņas Dabā

Otrdien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies un brīžiem gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.

Reklāma
Reklāma
“Igaunija, Latvija vai Lietuva saņemtu…” NATO admirālis sūta skaidru signālu Maskavai par Baltijas valstīm
Mājas
Berzēšanās gar kājām, gulēšana virsū, astes kustināšana – iemācies saprast, ko kaķis tev šādi “saka”
Tas ir noticis! Atbildot uz jautājumu, kāpēc Latvijai jāizstājas no Stambulas konvencijas, Ingmārs Līdaka pārspējis pats savu “Aizver muti!”
Lasīt citas ziņas

Naktī, sākot no valsts rietumiem, mākoņu kļūs mazāk. Daudzviet līs, vairāk nokrišņu būs nakts pirmajā pusē austrumu novados. Vējš galvenokārt lēni pūtīs no rietumiem, vietām būs migla. Minimālā gaisa temperatūra +3..+7 grādi, piekrastē – līdz +10 grādiem.

Dienā no rietumiem debesis apmāksies un daudzviet līs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš, piekrastē tas būs spēcīgāks – gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +8..+12 grādiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Nez ko šim piesolīja?” Viens no opozīcijas partijas līderiem met kažoku uz otru pusi Stambulas konvencijas jautājumā
“Manu dēlu cits bērns sagrieza ar nazi.” Tēvs meklē aculieciniekus satraucošam incidentam Imantā
“Viņas izmantos katru iespēju” – Liepājā kaijas terorizē iedzīvotājus

Rīgā tuvākajā diennaktī debesis brīžiem skaidrosies, palaikam gaidāms lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra būs +6 grādi no rīta un +9 grādi dienas vidū.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Skābeklis uz Zemes izsīkst. NASA aprēķinājusi, kad pienāks cilvēces biedējošais gals
Dārzs
Vai līdz ar aukstā laika iestāšanos nosals arī Spānijas kailgliemeži? Atbilde nav tāda, kādu iedomājamies…
Daba gatavo pārsteigumu: zinātnieki brīdina par postošiem negaisiem, kādus Eiropa līdz šim vēl nav piedzīvojusi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.