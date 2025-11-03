Radiologs kliedē mītu par magnētisko rezonansi: Tur nav radiācijas! 0
Magnētiskā rezonanse nav kaitīga, ar šīs metodes palīdzību var izmeklēt pat grūtnieces – TV24 raidījumā “Ārsts atbild” skaidro radiologs Kaspars Stepanovs.
Atbildot uz jautājumu, vai magnētiskās rezonanses izmeklējumiem ir kādi riski un blaknes, ārsts lakoniski atbild, ka tā ir droša metode, un tās kaitīgums nav pierādīts. “Tur nav radiācijas, arī grūtnieces var izmeklēt ar magnētisko rezonansi. Kontrindikācija varētu būt kādi metāla svešķermeņi, piemēram, implanti vai, ja cilvēks strādā metālapstrādē, viņa ķermenī varētu būt kādas metāla daļiņas.”
Arī datortomogrāfijas izmeklējums ar kontrastvielu, pēc ārsta teiktā, ir droša metode, taču tās veikšanas nepieciešamību, protams, nosaka ārsts. “Piemēram, onkoloģijas pacientiem mēs to veicam pēc operācijām, lai redzētu, vai slimība neatjaunojas. Atkarīgs arī, kura stadija bijusi onkoloģijas slimībai.” Pirmos divus gadus pēc onkoloģiskām saslimšanām datortomogrāfija esot jāveic divreiz gadā, pēc tam – reizi gadā. Un tā piecus gadus, jo pēc pieciem gadiem atkārtotas saslimšanas risks samazinās.