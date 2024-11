Salnas skarts lauks. Foto: Māra Bērziņa

Vai laulības laikā iegādātu zemesgabalu iespējams pārdot bez otra laulātā atļaujas? Jautā Zinaīda J.

Civillikuma 89. pants nosaka – katrs laulātais patur mantu, kas viņam piederējusi pirms laulības, arī to mantu, ko viņš ieguvis laulības laikā kā atsevišķu mantu.

Savukārt viss, ko laulības laikā laulātie iegūst kopīgi vai viens no viņiem, bet ar abu laulāto līdzekļiem vai otra laulātā darbības palīdzību, ir laulāto kopīga manta, turklāt šaubu gadījumā jāpieņem, ka šī manta pieder abiem līdzīgās daļās, paskaidro zvērināta advokāta Mareka Halturina palīgs Dāvis Ulbergs.

Tātad laulības laikā iegādāts zemesgabals var būt vai nu viena laulātā atsevišķā manta, vai arī laulāto kopīgā manta.

Saskaņā ar Civillikumu katram laulātajam laulības pastāvēšanas laikā ir tiesība pārvaldīt un lietot visu savu mantu – gan pirms laulības piederējušo, gan laulības laikā iegūto. Abu laulāto kopīgo mantu laulātie pārvalda un ar to rīkojas kopīgi. Taču, abiem laulātajiem vienojoties, to var pārvaldīt arī viens no viņiem, turklāt viena laulātā rīcībai ar šo mantu nepieciešama otra laulātā piekrišana.

Tas nozīmē, ka katrs laulātais var brīvi rīkoties ar savu atsevišķo mantu, piemēram, vīrs var bez otra laulātā piekrišanas atsavināt transportlīdzekli, kas uzskatāms par viņa atsevišķo mantu, savukārt, ja šis transportlīdzeklis būtu uzskatāms par laulāto kopīgo mantu, rīcībai ar laulāto kopīgo mantu arī jābūt kopīgai.

Tādējādi laulības laikā iegādātu zemesgabalu viens laulātais var pārdot bez otra laulātā piekrišanas, ja šis zemesgabals uzskatāms par attiecīgā laulātā atsevišķo mantu, bet, ja tas uzskatāms par laulāto kopīgo mantu, tad abiem jāpiekrīt zemesgabala atsavināšanai.

Praksē gan nereti rodas situācijas, kurās piesardzības un skaidrības labad tiek prasīta otra laulātā piekrišana arī tad, ja tiek atsavināta laulātā atsevišķā manta, piemēram, zvērināti notāri mēdz pieprasīt šādu piekrišanu, ja laulātais vērsies pie notāra ar lūgumu sastādīt vienošanos.