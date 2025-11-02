Atrasts vainīgais, kurš tiek apsūdzēts nelegālā elektrības pieslēguma ierīkošanā Andreja Elksniņa īpašumā 0
Šonedēļ Valsts policija nodevusi prokuratūrai lietu par pretlikumīgo elektrības pieslēgumu Daugavpils mēra Andreja Elksniņa ģimenei piederošajā īpašumā. Likumsargiem nav izdevies noskaidrot, cik sen pieslēgums ierīkots, taču saskaitījuši, ka tā dēļ uzņēmumam “Sadales tīkls” nodarīti vairāk nekā 10 tūkstošus eiro zaudējumi. Policija lūdz apsūdzēt vīrieti, kurš atzinis, ka nelegālo infrastruktūru ierīkojis. Tas ir Elksniņa sievastēvs, svētdienas vakarā vēsta TV3 raidījums “Nekā personīga”.
Privātmāju rajonā Daugavpilī Šuņezera krastā atrodas mēra Andreja Elksniņa ģimenei piederoša villa. Gandrīz 1000 kvadrātmetru plašā ēka slejas divos stāvos. Ir arī peldbaseins. Agrāk īpašums piederējis Anatolijam Volodarskim, bet šobrīd tā oficiālās saimnieces ir Elksniņa māte Broņisvala un sieva Jekaterina.
25.martā māju apciemoja nelūgti viesi. Tie bija “Sadales tīkla” inspektori, kam bija radušās aizdomas par nelikumīgu elektrības pieslēgumu īpašumā. Mājās atradās Anatolijs Volodarskis, kurš darbiniekiem centies dot mājienus, lai pārbaudi neveic. Ieradās arī policija un Elksniņa sieva.
“Sadales tīkla” darbinieki īpašumā atklāja zemē ieraktu nelegālu ierīci. Ar magnētiskiem palaidējiem tā ļāva pārslēgties no legāla uz nelegālu pieslēgumu, ko privātmājas saimnieki attālināti kontrolēja ar releja slēdzi, kas atradās mājā katlu telpā. To “Sadales tīkls” darbiniekiem, saskaņā ar protokolā rakstīto, uzrādījis Anatolijs Volodarskis.
Īpašumā kādu laiku dzīvojis arī mērs, kurš apgalvo, ka par notikušo neesot zinājis. “Sadales tīkla” rēķinos un līgumā pie oficiālajiem kontaktiem gan bija norādīts Elksniņa epasts, ko viņš izmantoja savā zvērināta advokāta praksē.
Pats Andrejs Elksniņš raidījumam saka: “Manā rīcībā nav informācijas par notikumu, punkts viens. Nedzīvoju, punkts divi. Jūs pareizi teicāt, ka īpašumu pārvalda un tajā dzīvo trešā persona, un visi jautājumi saistīti ar maniem ģimenes locekļiem, jums būtu jāuzdod viņiem. Savus jautājumus es viņam uzdošu, kad būs skaidrība attiecībā uz tiem apstākļiem, kuri tiek vērtēti, un tad, kad tie tiks izvērtēti, es arī uzdošu šos jautājumus.”
Policija par notikušo bija plānojusi uzsākt administratīvo procesu, aprēķinot soda naudu par vienu gadu. Kad par atklāto sāka interesēties “Nekā Personīga”, tika ierosināts kriminālprocess un lietu no Latgales pārvaldes pārcēla uz Zemgali.
Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks saka: “Arī tas rada zināmus jautājumus. Un, lai Valsts policijas vadība būtu pārliecināta, ka viss ir korekti pilnībā, mēs arī vērtējam, kā (izsaukuma brīdī) ir rīkojušās amatpersonas, kā pildījušas savus pienākumus. Un tā tālāk.”
Pēc pusgadu ilgušas izmeklēšanas Valsts policija šonedēļ lietu nodevusi prokuratūrai, lūdzot uzsākt kriminālvajāšanu pret vienu cilvēku.
Izmeklēšanu ierosināja par krimināllikuma 182.panta pārkāpumu – par elektrības, siltuma vai gāzes patvaļīgu patērēšanu ievērojamā apmērā. Par to var saņemt īslaicīgu cietumsodu, probācijas uzraudzību, piespiedu darbu vai naudas sodu. Likumsargi veica kratīšanu villā Cēsu ielā un nopratināja vairākus desmitus liecinieku.
Precīzus “Sadales tīklam” radītos zaudējumus likumsargi neizpauž, sakot, ka tie ir virs 10 tūkstošiem eiro. To apstiprina arī uzņēmums. Zaudējumi nav radušies tikai neuzskatītās elektrības dēļ. Īpašumā bijis ierīkots nelegāls 3 fāžu pieslēgums, sabojājot “Sadales tīkla” infrastruktūru.