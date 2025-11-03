“Kā Alvis Hermanis panāks ekonomikas attīstību? Ar teātri?” Siliņa publiski patīksminās par jauno politisko spēku 0
Diskusija ir laba lieta, bet svarīgi, kur tā aizved, kāds ir rezultāts – komentējot Jaunā Rīgas teātra vadītāja Alvja Hermaņa izveidotās politiskās kustības “Bez partijām” kritiku un uzstādījumus, TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” atzina Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).
Jau pierasts, ka, tuvojoties Saeimas vēlēšanām, parādās kāds jauns politiskais spēks.
Šoreiz tā ir politiskā kustība “Bez partijām”, kas nevairās kritizēt gan premjeri, gan pašreizējo vēlēšanu sistēmu. “Es domāju, ka demokrātiskā sabiedrībā ir normāli, ka ir diskusijas, ka parādās jauni veidojumi, ka cilvēki ir politiski aktīvi,” spriež Siliņa.
“Vienmēr jau uzmanību var gūt kritizējot tā brīža līderus, valdības vadītājus. Man šķiet, ka arī pie šī jau ir pierasts.”
Komentējot ierosinājumu mainīt vēlēšanu sistēmu, premjere apšauba, vai tas palīdzēs attīstīt ekonomiku Latvijā. “Es nezinu, vai vēlēšanu sistēmas maiņa var panākt to rezultātu, ko mēs visi gaidām… Kā Alvis Hermanis panāks ekonomikas attīstību? Ar teātri? Mums jau bija laiks, kad cilvēki balsoja par kultūras darbiniekiem, aktieriem, sportistiem, bet viņiem diezgan grūti gāja valdībā. Saeimā varbūt ir mazliet citādāk, bet izpildvarā, menedžmentā ir grūti, ja tev nav to zināšanu par vadību un ja nav profesionālo prasmju. Svarīgi, lai mēs diskutējam, bet neaizraujamies ar procesa maiņām. Galvenais ir rezultāts,” teic Siliņa.