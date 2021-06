Ģirts Krūmiņš Foto: Ieva Leiniša/LETA

LAD vadītājs: Covid-19 pandēmijas laikā pieaudzis darbu apmērs Ieteikt







Lauku atbalsta dienestā (LAD) Covid-19 pandēmijas laikā pieaudzis darbu apmērs, intervijā aģentūrai LETA atzina LAD direktors Ģirts Krūmiņš.

“Gads nav bijis viegls,” pauda Krūmiņš, vienlaikus atzīmējot, ka LAD ir ticis un tiek galā ar visiem uzticētajiem pienākumiem veiksmīgi.

Tāpat viņš norādīja, ka pandēmija ir viennozīmīgi mainījusi paradumus – ja līdz pandēmijai liela daļa vēlējās visus jautājumus izrunāt klātienē, LAD darbinieki daudz brauca uz reģioniem, lai palīdzētu iesniegt platībmaksājumu pieteikumus, tad tagad pandēmija visu saziņu ir mainījusi uz attālināto komunikāciju.

Krūmiņš piebilda, ka LAD tagad konsultē attālināti dažādās platformās, kā arī nodrošina lauksaimniekam platību maksājumu pieteikumu iesniegšanu mutvārdos. Tostarp tika grozīti arī Ministru kabineta (MK) noteikumi, lai LAD to varētu darīt, ja vien dienests spēj identificēt cilvēku, kas sniedz platību maksājuma pieteikumu, un spējam atpazīt laukus, kas tiek pieteikti atbalstam.

“Mūsu klienti ir ar dažādām datora lietošanas prasmēm, arī vecāka gadagājuma un paaugstināta riska grupās, mums nebija citu iespēju, kā palīdzēt, tāpēc izveidojām šādu jaunu pieeju. Tā kā visi lauksaimnieki platību maksājumus iesniedz elektroniski, mūsu cilvēkiem ir iespējas pieslēgties attālināti un redzēt, cik tālu klients ir aizpildījis pieteikumu un kādas ir problēmas, pa telefonu tiek sniegtas konsultācijas, kas vēl jāievada un kura poga cilvēkam jāspiež. Protams, atsevišķos gadījumos notiek arī klientu apkalpošana klātienē, taču tā ir stipri, stipri mazākā apjomā un notiek pēc iepriekšēja pieraksta, ievērojot visas drošības prasības,” sacīja Krūmiņš.

Tāpat viņš atzīmēja, ka pandēmijas laikā dienestam ir jākomunicē vairāk, jo klātienē satikties vairs nevar.

“Tagad ļoti daudz laika aiziet dažādu risinājumu saskaņošanai. Jāsaka, ka Covid-19 laiks ir būtiski paaugstinājis mūsu visu informācijas tehnoloģiju (IT) zināšanas, esam iemācījušies strādāt attālināti, iemācījušies komunicēt dažādās platformās, strādāt no mājām. Droši vien pie tādas klasiskas piecu darba dienu nedēļas mēs vairs neatgriezīsimies arī pēc pandēmijas.

Šī pandēmija LAD lika novērtēt IT sistēmu, ko daudzus gadus esam būvējuši. Vairākus gadus atpakaļ mums ar datu ievadīšanu sistēmā tik labi negāja, bija dubults darbs visus datus, kas ir papīra formātā, ievadīt arī sistēmā. To mainījām, un informāciju klienti mums tagad iesniedz elektroniski, spējam nepieciešamos datus iegūt no citu iestāžu sistēmām.

Kad atnāca Covid-19 laiks, tad mēs varējām strādāt attālināti, jo visi dati bija sistēmā. Ja ejam uz vienu mērķi, tad varam sasniegt daudz un mēs arī turpmāk sasniegsim daudz,” sacīja LAD vadītājs.

Krūmiņš piebilda, ka LAD klienti ir saprotoši.

“Visus klientus, kuriem bijām palīdzējuši jau pirms pandēmijas klātienē, apzvanījām un pajautājām, vai nav nepieciešama palīdzība.

Mēs neteicām, zvaniet, ja kādam ko vajag vai nesaprotat, mēs gājām otru ceļu – paši piedāvājām savu palīdzību katram individuāli, veidojām sarakstus ar klientu kontaktiem, kuriem iepriekšējā gadā palīdzējām, un mūsu darbinieki visus šos klientus apzvanīja, lai pārjautātu par nepieciešamo palīdzību,” teica Krūmiņš.