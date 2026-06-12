Foto: Pexels

Lai naudas nekad netrūktu, algas dienā nav ieteicams darīt šīs 6 lietas – pat aizdot citiem nedrīkst 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
Mājas Sadzīve

Jau senos laikos cilvēki uzskatīja, ka attiecībām ar naudu ir ļoti liela nozīme. Mūsu vecvecāki ticēja, ka finansiālā veiksme atkarīga ne tikai no smaga darba, bet arī no tā, kā cilvēks izturas pret nopelnīto naudu. Tieši tāpēc algas diena tika uzskatīta par īpašu brīdi, kurā svarīgi ievērot noteiktus paradumus un izvairīties no dažām darbībām.

Mājas
Daudzi tās uzskata par krāmiem… Šīs 20 vecās lietas jūsu mājās var būt vērtas veselu bagātību 11
9 “vecmodīgi” astoņdesmito gadu bērnu hobiji, kas pēkšņi atkal kļuvuši stilīgi
Izcērt mežus, ved karavīrus un būvē kazarmas: jaunākie satelītattēli parāda, ko Putins dara pie Baltijas robežas 140
Lasīt citas ziņas

Daļa šo ticējumu mūsdienās šķiet tikai māņticība, tomēr daudzi joprojām uzskata, ka uzmanīga attieksme pret naudu palīdz ne tikai saglabāt finansiālo stabilitāti, bet arī izvairīties no nepārdomātiem tēriņiem.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Kādas ir katras zodiaka zīmes pārstāvju izredzes kļūt bagātiem?
3 liktenīgas kļūdas, ko pieļauj cilvēki, kuri pieraduši dzīvot no algas līdz algai
Kokteilis
Naudas magnēti: trīs zodiaka zīmes, kurām piemīt spēja piesaistīt bagātību
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.