Foto: LETA

Ruks atklāj, ko izmeklētājiem stāsta Priekules traģēdijā aizturētais policists 0

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LETA
20:51, 27. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Aizdomās par vīrieša nāvējošu piekaušanu Priekulē aizturētais Valsts policijas darbinieks, kurš incidenta brīdī atradies stiprā alkohola reibumā, izmeklētājiem apgalvo, ka notikušo neatceras. To intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam “Panorāma” atklāja Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, vienlaikus uzsverot, ka notikušais ir smaga traģēdija un aizdomās turētajam par savu rīcību būs jāatbild likumā noteiktajā kārtībā.

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Policijas priekšnieks izteica līdzjūtību bojāgājušā ģimenei, notikušo raksturojot kā briesmīgu traģēdiju.

Ruks kategoriski noraidīja sociālajos medijos izteiktos apgalvojumus par Valsts policijas darbinieku mēģinājumiem “piesegt” kolēģi, tostarp atliekot alkohola ekspertīzes veikšanu.

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“Esmu pārliecināts par Kurzemes reģiona un iecirkņa vadību – tur neviens neko piesegt nav mēģinājis,” sacīja Ruks. Valsts policija pati veikusi sākotnējās procesuālās darbības un aizturējusi darbinieku.

Ruks nevarēja detalizēti komentēt konflikta izcelšanās iemeslus.

Pēc Ruka teiktā, iepriekš nekas nav liecinājis, ka konkrētajam policistam būtu alkohola atkarība vai citas ar uzvedību saistītas problēmas. Viņš dienestā savus pienākumus esot pildījis labi.

Valsts policijas priekšnieks skaidroja, ka katram policistam reizi gadā obligāti jāveic veselības pārbaude, tai skaitā jāapmeklē psihologs. Ja kolēģi pamana pazīmes, kas varētu liecināt par kādām problēmām, par tām ir jāziņo.

Ruks atzina, ka savā pieredzē ir saskāries ar gadījumiem, kad policijas darbinieki alkohola reibumā izdarījuši pārkāpumus, tomēr šādu gadījumu neesot daudz un disciplīna ar katru gadu uzlabojoties.

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