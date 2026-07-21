Paši to nemaz neslēpj un attaisnojas ar morāli: Ungārijas banka, kas iegādāsies “Luminor”, turpina darbību Krievijā 0
Ungārijas banka OTP Bank, kas ir vienojusies par Baltijas banku grupas “Luminor” iegādi, norāda, ka nav spējusi atrast juridiski, morāli un ekonomiski pieņemamu veidu, kā aiziet no Krievijas tirgus. Banka Krievijā turpina apkalpot aptuveni 2 miljonus klientu vairāk nekā četrus gadus pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, ziņo “LRT”.
OTP pirmdien paziņoja, ka parakstījusi līgumu par “Luminor” iegādi no privātā kapitāla fondu konsorcija, kuru pārvalda Blackstone un Norvēģijas DNB Bank. Darījums vēl jāapstiprina regulatoriem, kā arī jāizpilda citi ierastie nosacījumi.
Budapeštā bāzētā banka darbojas 11 valstīs, tostarp Krievijā, kur tai pieder meitasuzņēmums JSC OTP Bank. Pēc bankas sniegtās informācijas, Krievijā tai ir aptuveni 2 miljoni aktīvu klientu, aptuveni 0,3% tirgus daļa un ap 800 filiāļu.
Atbildot uz Lietuvas sabiedriskā medija LRT jautājumiem, OTP norādīja, ka pēc kara sākuma ir meklējusi iespējas pamest Krievijas tirgu, taču nav atradusi piemērotu risinājumu.
“Tāpat kā citas Rietumu bankas, mēs neesam spējuši atrast risinājumu, kas vienlaikus būtu juridiski, morāli un ekonomiski pieņemams,” paziņoja OTP.
Banka skaidroja, ka Krievijas biznesa pārdošana pašreizējos apstākļos nozīmētu piekrist cenai, kas būtu tikai aptuveni 5% no tā tirgus vērtības, tādējādi vērtīgus aktīvus faktiski nododot Krievijas ekonomikai.
OTP apgalvo, ka ir samazinājusi savu iesaisti Krievijā — pārtraukusi jaunu kapitāla ieguldīšanu meitasuzņēmumā, izbeigusi grupas finansējumu un daļu kapitāla atgriezusi ar dividenžu palīdzību. Banka uzsver, ka ievēro visas starptautiskās sankcijas un vietējo likumdošanu.
Vienlaikus OTP turpina darbu arī Ukrainā, kur banka norāda, ka ir nozīmīgs kreditētājs un kara laikā atbalstījusi valsts ekonomiku un humānās palīdzības iniciatīvas.
Tomēr OTP darbība Krievijā iepriekš ir izpelnījusies kritiku. Krievijas meitasuzņēmums sevi ir pozicionējis kā vienu no lielākajiem darba devējiem valstī un piedalījies biznesa pasākumos, tostarp Sanktpēterburgas Starptautiskajā ekonomikas forumā, kas tiek rīkots ar Krievijas prezidenta Vladimira Putina atbalstu.
Savukārt “Luminor” klientus centās nomierināt, uzsverot, ka īpašnieku maiņa tuvākajā laikā neko nemainīs.
“Darījums tiks pabeigts tikai pēc nepieciešamo regulatoru atļauju saņemšanas un citu nosacījumu izpildes. Līdz tam laikam “Luminor” un OTP turpinās darboties neatkarīgi,” norādīja “Luminor Lietuva” pārstāve Birutė Eimontaitė.
Viņa piebilda, ka klientiem nebūs jāmaina līgumi vai ikdienas bankas pakalpojumi iegādes procesa laikā.
OTP grupa apkalpo vairāk nekā 17,5 miljonus klientu Centrālajā un Austrumeiropā. Banka norāda, ka “Luminor” iegāde nostiprinās tās pozīcijas reģionā un būs pirmais nozīmīgais solis Baltijas tirgū.
Pēc darījuma eirozonas valstis veidos aptuveni pusi no OTP aizdevumu portfeļa, salīdzinot ar pašreizējiem 42%, bet kopējie bankas aktīvi pieaugs par aptuveni 13%.