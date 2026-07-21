Vai ir pamats satraukumam? Lietuva pieņem būtisku lēmumu par valsts drošību 0
Lietuvas kritiskās infrastruktūras drošības pastiprināšana neliecina par Krievijas radīto draudu līmeņa paaugstināšanos; bet šie pasākumi ir preventīvi, otrdien norādīja Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns.
“Mēs preventīvi pastiprinām kritiskās infrastruktūras apsargāšanu. Tas tika veikts 11. jūnijā pēc Iekšlietu ministrijas lūguma, un tagad mēs pagarinām šī lēmuma [darbības termiņu],” žurnālistiem sacīja Kauns.
“Uzmanība ir koncentrēta uz vairākiem (..) vissvarīgākajiem kritiskās infrastruktūras objektiem, piemēram, mūsu sašķidrinātās dabasgāzes termināli. Mēs norīkojam līdz 30 karavīriem un nepieciešamo aprīkojumu, lai nodrošinātu lielāku aizsardzību,” norādīja ministrs.
Pēc viņa teiktā, apdraudējuma līmenis nav paaugstinājies.
“Apdraudējuma līmenis kopš 11. jūnija, kad tika pieņemts šis lēmums, nav pasliktinājies un nav mainījies, taču profilakses nolūkā mēs vienkārši turpinām operāciju,” sacīja Kauns.
Viņš neizslēdza iespēju, ka pastiprinātā apsardze var tikt pagarināta arī pēc 19. augusta.
Kopš 18. jūnija Lietuvas armija sniedz atbalstu Sabiedriskās drošības dienestam, apsargājot sašķidrinātās dabasgāzes termināli Klaipēdā, elektroenerģijas savienojuma ar Poliju “LitPol Link” sadales iekārtu Alītā, transformatoru apakšstaciju Alītas rajonā un Krones hidroakumulācijas elektrostaciju.
17. jūlijā Kauns parakstīja rīkojumu par šīs apsardzes pagarināšanu līdz 19. augustam. Armijai drošības nodrošināšanai jānorīko vienība, kurā ir līdz 30 karavīriem ar transportlīdzekļiem, kā arī kuģis vai kuteris ar apkalpi.
Kauns norādīja, ka viņam nav informācijas par to, kad Krievijas provokācijas ir visvairāk iespējamas.
“Ja būtu konkrēts laiks, iespējams, visas pasaules valstis koncentrētos uz šo datumu. Bet tāda konkrēta datuma nav,” teica ministrs.
“Mēs vienkārši preventīvi veicam savu darbu un uzraugām visu iespējamo publisko telpu. Mūsu izlūkošanas dienests arī veic visas nepieciešamās funkcijas, lai novērtētu situāciju un nepieciešamības gadījumā atbilstoši reaģētu,” uzsvēra Kauns.
Jau ziņots, ka Latvijas, Lietuvas un Polijas līderi pēdējā laikā ir norādījuši uz Rietumvalstu izlūkdienestu brīdinājumiem, ka Krievija plāno provokācijas un uzbrukumus infrastruktūras objektiem reģionā.