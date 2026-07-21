Nemācēja izmantot kondicionieri: naktsmītņu īpašniece piedzīvo nelāgu situāciju ar trešo valstu pilsoņiem 1
Tiem, kuriem nepatīk palikt viesnīcās, naktsmītņu – dzīvokļu, māju vai citu telpu – īre ir laba alternatīva. Nereti ir izdevīgāka cena, pašiem sava virtuve, privātums, plašums un elastīgāki noteikumi. Tomēr ik pa laikam izskan negatīvas pieredzes stāsti gan no īrniekiem, gan no izīrētājiem. Arī šoreiz kāda soctīklotāja dalījusies ar visai nelāgu pieredzi.
Kāda īstermiņa dzīvokļu izīrētāja sociālajos medijos dalījies ar pieredzi, kad viesi pēc uzturēšanās, neraugoties uz saņemto papildu palīdzību, naktsmītnei piešķīruši tikai vienu zvaigzni. Ieraksts izraisīja diskusiju par viesu prasībām, godīgām atsauksmēm un saimnieku pieredzi.
“Nedēļas nogalē indieši norezervē 2 dzīvokļus, vienam paprasa “early check-in”, ko nodrošinājām, lai gan diena nebija viegla. Ienesās 8 cilvēku dzīvoklī 14 cilvēki, neieslēdz kondicionieri un pēc pusstundas zvana, sūdzās, ka karsti esot,” vietnē “Threads” raksta @miss_kk94.
Viņa turpina: “Pieprasa papildus ventilatorus, ko speciāli nopērkam un aizvedam viņiem. Paši vēl teica, ka superīgs dzīvoklis un beigās ieliek 1* “Booking” un pasaka, ka esot slikts dzīvoklis.”
Vēlāk ieraksta autore precizēja, ka dzīvoklis pēc viesiem nebija atstāts sliktā stāvoklī un bojājumu nebija, taču viņu pārsteigusi attieksme un zemais vērtējums.
Komentāros citi izīrētāji dalījās ar līdzīgām situācijām, norādot, ka ne vienmēr zems vērtējums atspoguļo patieso naktsmītnes kvalitāti – reizēm tas saistīts ar viesu prasībām vai neapmierinātību. Daļa uzsvēra nepieciešamību stingrāk kontrolēt rezervācijas noteikumus, īpaši attiecībā uz viesu skaitu.
Lūk, ieskats komentāru sadaļā:
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