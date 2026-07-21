Šis Kulberga lēmums atstāj ļoti nenopietnu iespaidu! Liepnieks kritizē Ministru prezidentu 0
Politisko procesu apskatnieks un rakstnieks Jurģis Liepnieks TV24 raidījumā “Ziņu TOP”, runājot par Ministru prezidenta viedokļa maiņu Stambulas konvencijas sakarā, pauda, ka politiķiem ir svarīgi saglabāt konsekventu nostāju ideoloģiskos un vērtību jautājumos, jo bieža viedokļa maiņa mazina sabiedrības uzticību.
Viņaprāt, vēlētājiem ir vieglāk uzticēties politiķiem, kuru vērtības un politiskā pārliecība ir skaidri saprotama, pat ja ne visi šiem uzskatiem piekrīt. Tas ļauj prognozēt politiķa rīcību un rada lielāku pārliecību par viņa lēmumiem.
Liepnieks kritizēja situācijas, kad politiķi īsā laikā būtiski maina savu nostāju svarīgos ideoloģiskos jautājumos. Pēc viņa domām, šāda rīcība rada iespaidu, ka pozīcija tiek pielāgota politiskajai situācijai, nevis balstīta pārliecībā.
Viņš uzsvēra, ka, ja politiķis demonstrē svārstīgu nostāju vienā būtiskā jautājumā, sabiedrībai rodas šaubas arī par to, cik konsekvents viņš būs citos svarīgos lēmumos.