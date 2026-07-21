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Sievietes bieži to noraksta uz stresu: 5 pazīmes, ka menopauze, iespējams, ir pavisam tuvu 0

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Veselam.lv
16:26, 21. jūlijs 2026
Veselam

Vai esat pamanījusi izmaiņas savā ķermenī, garastāvoklī vai intīmajā dzīvē? Tas var liecināt, ka tuvojas menopauze – dabisks sievietes novecošanās posms, ko raksturo 12 mēneši bez menstruācijām.

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Pirms menopauzes sākas perimenopauze – pārejas periods, kas katrai sievietei var izpausties atšķirīgi. Vienai simptomi ir viegli, citai tie var būt izteikti un ietekmēt ikdienu. Šeit ir piecas pazīmes, kas var liecināt, ka organisms tuvojas šim jaunajam posmam.

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